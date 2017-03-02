فازت الاتحاد للطيران بجائزة شؤون الخزينة للعام 2016 من جانب مجلة إدارة شؤون الخزينة الدولية (Treasury Management International) نظير تحقيق سلسلة من الإنجازات على مدار الاثني عشر شهرا الماضية.

وتعكس الجوائز السنوية للمجلة الخاصة بتكريم الشركات، والتي تقام في لندن، الإنجازات التي يتم تحقيقها على صعيد شؤون الخزينة والسياسات المالية والممارسات والابتكارات.

كما تم تكريم إدارة شؤون الخزينة في الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، مرة أخرى، نظير التميز في جمع رأس المال وتعزيز الكفاءة على امتداد أعمال الشركة.

وحظيت الاتحاد للطيران بالإشادة لقاء إبرامها اتفاقيات تمويل متميزة من المجتمع المالي الدولي، جمعت من خلالها 2.7 مليار دولار أميركي في أسواق رأس مال الديون، إلى جانب تطوير البنية التحتية لأنظمة شؤون الخزينة وتعزيز انسيابية العمليات من أجل تحسين الإنتاجية.

وقامت الاتحاد للطيران بتطبيق تقنية متطورة في أنظمة شؤون الخزينة لتعزيز الكفاءة وخفض عدد الموردين لمعظم الخدمات المصرفية الخاصة بالمعاملات إلى اثنين فقط وذلك في أعقاب تقييم دقيق لقدرات إدارة النقدية.

وبهذه المناسبة، قال جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: فيما نواصل البحث عن طرق جديدة لتعزيز كفاءة التكاليف وتقديم مزايا أكثر، فضلا عن تحسين المكانة الدولية لأعمال الشركة، فإن رئيس الشؤون المالية للمجموعة جيمس ريجني وفريقه في شؤون الخزينة بقيادة ريكي ثيريون قاما بتطوير إطار عمل أقوى للمعاملات والعمليات المبتكرة الخاصة بأعمال الشركة من أجل البقاء أكثر تنافسية.