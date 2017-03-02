البرنامج تناول الموضوعات وفق المعايير العالمية التي تطبقها «هارفارد»

شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في برنامج كلية هارفارد لإدارة الأعمال لتطوير القيادات في البنوك، الذي اقيم في سلطنة عمان على مدى 6 ايام متتالية تحت عنوان «القيادة وتنفيذ الإستراتيجيات في مجال الخدمات المالية» ويتكون من محورين هما «الإدارة الإستراتيجية» و«القيادة»، حيث يستهدف البرنامج مديري الإدارات التنفيذيين ورؤساء الاقسام في البنوك والمؤسسات المالية.

ويعتبر البرنامج أحد المشاريع التنموية الاستراتيجية التي يتولى تنظيمها معهد الدراسات المصرفية لتطوير الكوادر الوطنية، ويعقد بالتناوب كل عام في إحدى دول الخليج، حيث عقد عام 2016 في قطر، وهذه السنة في مسقط بسلطنة عمان وضم 47 مشاركا من مختلف البنوك والمؤسســــات المالــية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشارك في البرنامج مجموعة من المديرين من مختلف ادارات «بيتك» وهم: نائب مدير عام تخطيط وهندســة تكنولوجيــــا المعلومات للمجموعة لمياء براك الطبطبائي، والمدير التنفيذي لإدارة المواهب عماد رياض مرزى، والمدير التنفيذي لسوق رأس المال محمد عوض الدويلة، والمدير التنفيذي لإعادة هيكلة الديون محمود عبدالفتاح هلال وفا، والمدير التنفيذي لمتابعة الائتمان محمد ايمن فياض، والمدير التنفيذي لعلاقات عملاء الرواد خالد محمد العوضي، ومدير التحول وتطوير الأداء للخدمات المصرفية للأفراد احمد علي العثمان.

وتنــاول البرنامـــــج الموضوعات وفق المعايير العالمية التي تطبقها «هارفارد»، حيث ركز على انتقاء وتقديم عدد من الحالات العملية ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي، إضافة إلى حالات عملية من قطاعات أخرى، وذلك بهدف تقديم مجموعة متكاملة من التجارب العملية، بما يساهم في تعزيز القدرات التحليلية لدى المشاركين.

ويتميز الرنامج بتقديمه كوكبة من المحاضرين العالميين ذوي الخبرات العريقة في مجال البرامج التدريبية منهم فرانسيسا جينو، وجيمس دود، وليندا هيل، وستوارت غيلسون الذين قدموا احدث البرامج في القيادة والادارة الاستراتيجية في مجال الخدمات المالية.