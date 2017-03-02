الدورة تناولت المرتكزات الأساسية والقواعد الحاكمة لأعمال المصرف الإسلامي

عقد بنك الكويت الدولي لمجموعة من موظفيه المنضمين إلى أسرة الدولي حديثا دورة تدريبية في الأساسيات الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي ومنتجاته. وفي إشارة لهذه الدورة، صرح المراقب الشرعي في بنك الكويت الدولي د.هشام عبدالحي بأن دورة «أساسيات العمل المصرفي الإسلامي ومنتجاته» تناولت المرتكزات الأساسية والقواعد الحاكمة لأعمال المصرف الإسلامي، وتوضيحا لأبرز منتجات البنك في مجال الاستثمار والتمويل. وعلى صعيد آخر، أشار د.عبدالحي الى أن الدورة تميزت بجو إيجابي من النقاش، ولقد تميز المتدربون وعددهم 17 مشاركا بتفاعل ومشاركة أضفت على الدورة شعورا بالسعادة والسرور. وبهذه المناسبة، صرح د.عبدالحي بأن عقد هذه الدورة يتم بمجرد التحاق المنضمين للعمل في بنك الكويت الدولي لاجتياز دورة الأساسيات الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي ومنتجاته، حيث يلي ذلك سلسلة من البرامج المتكاملة يتم تنفيذها على مراحل وفق خطة منهجية، وذلك انطلاقا من سياسة «الدولي» بأن التدريب عملية مستمرة من شأنها البلوغ بموظفيه إلى ثقافة مهنية متميزة تؤهلهم لمواكبة التطور المضطرد في الصناعة المصرفية الإسلامية، المصاحب للإقبال المتنامي على الخدمات المصرفية الإسلامية على الصعيد الدولي والإقليمي.