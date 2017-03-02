أفضل الشركات العقارية تعرض مجموعة متميزة من الفرص الاستثمارية حول العالم



تستعد شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات لإطلاق معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأبرز والأكبر في الكويت على الإطلاق الاثنين المقبل في الريجنسي بمشاركة نحو 40 شركة محلية وخليجية ويستمر حتى 8 مارس الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي في الشركة إيهاب جابر إن «إكسبو سيتي» وضعت خارطة طريق جديدة لها في عالم تنظيم المعارض العقارية في الكويت من خلال اختيار أفضل الشركات العقارية محليا وخليجيا لعرض أفضل فرص استثمارية عقارية حول العالم خلال المعرض.

وأشار جابر إلى الإجراءات الصارمة التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ أي معرض عقاري، ما يضمن ان جميع المنتجات المعروضة هي منتجات تم التدقيق عليها أكثر من مرة ومن خلال أكثر من جهة لضمان مصداقيتها وضمان وجودها على أرض الواقع.

وأكد أن الشركة تدعم وبشكل كبير هذه الإجراءات وتحرص دوما على مشاركة الشركات التي تلبي كل متطلبات الوزارة ولها سمعة طبية في السوق، لافتا إلى أن معرض العقارات الكويتية والدولية يضم باقة من الشركات العقارية التي تقدم منتجات عقارية متنوعة تتناسب مع ظروف جميع المراحل وجميع المستثمرين.

«القصور الحديثة »

قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة محمد فتحي ان «القصور الحديثة» تطمح من خلال مشاريعها في هولندا ودبي الى الانتقال من شركة تسويقية للمشاريع العقارية إلى شركة تقوم على تطوير العقارات في بلدان عدة، لافتا إلى أن الشركة تعاقدت مؤخرا على تسويق مشاريع عقارية كثيرة، وجددت بعض اتفاقيات مع بداية العام.

وبين ان الشركة وقعت مؤخرا 4 اتفاقيات تسويقية إقليمية حصرية في هولندا من خلال أربع مدن في المملكة هي ارنهيم وروتردام وماستريخت وأمستردام وقمنا بالتنويع من الفكر التسويقي للمجموعة من خلال طرح بيوت وشقق وشاليهات.

وعن المشاريع التي تقوم بتسويقها الشركة، قال فتحي: تسوق الشركة 5 مشاريع في هولندا بإجمالي 1200 وحدة بين بيوت وشقق وشاليهات، وان الشركة حققت السبق في السوق الكويتي من خلال تسليم الخمسين وثيقة وتسليمهم الوحدات في الوقت المحدد.

وبين فتحي ان الشركة تسعى لتسويق مشاريع مميزة في دبي، كما هو الحال في مشاريعنا في هولندا، اذ قامت الشركة ببيع أراض وحققت نسبة مبيعات عالية خلال وقت قصير، بالإضافة إلى أن الشركة استطاعت خلال العام الحالي، التعاقد مع شركات مطورة كبيرة ومميزة في دبي مثل شركة أعمار بصفة ان نكون الوكيل لها في الكويت وكذلك شركة دبي بروبرتز وشركة الحبتور وشركة شوبا هارتلند وشركة دانوب بروبريتز وشركة نشاما.

وقال: نطرح في المعرض مشروع متميز في هولندا، وهو مشروع «درووم بارك سبارنفودا» في مدينة أمستردام الهولندية، ويعتبر من المشاريع التي توصف بالتحفة المعمارية المميزة على أرض مملكة هولندا، لافتا إلى أن المشروع يقع على بعد 10 دقائق من قلب مدينة أمستردام إلى جانب طابعها التقليدي الهولندي حيث المولات والمطاعم وأماكن الترفيه بمختلف أنماطها.

«هومز العقارية»

كشف المدير العام في شركة «هومز العقارية» حاتم يوسف ان الشركة تتوجه لطرق أسواق جديدة وطرح مشاريع عقارية متميزة في عدة دول منتقاة، مؤكدا عن عرض الشركة لمجموعة من مشاريعها المتميزة خلال مشاركتها في المعرض.

وأوضح يوسف أن المشاريع التي سيتم طرحها هي مجمع المنار المكي وأبراج الصفوة في مكة المكرمة، ومشروع بهشة كنت في تركيا، ومشروع ماربيا لاجون في إسبانيا، مشيرا إلى أنها عبارة عن شقق مؤجرة وفيلات وشاليهات بمساحات تلائم جميع الأذواق في منتجعات سياحية ومجمعات سكنية راقية.

وبين يوسف أن مشروع المنار المكي عبارة عن مجمع سكني لشقق فندقية تتم إدارته تحت إشراف مجموعة هيلتون العالمية بصفتها اسما لامعا في هذا المجال، المجمع السكني في موقع متميز ومن أرقى أحياء مكة المكرمة وجاهز للتملك ومؤجر بالكامل لإدارة مجموعة هيلتون، المجمع السكني مقام على ربوة مرتفعة تطل على ساعة الحرم المكي ويتميز بقربه من الحرم حيث يبعد عنه 3 كيلو فقط ويقع داخل حدود الحرم المكي على الدائري الثالث مباشرة بجوار هيئة تطوير مكة.

اما عن مشروع أبراج الصفوة فأوضح يوسف أنه أول مشروع يطرح في الكويت وحدات وشققا للبيع بنظام التملك الحر في مكة المكرمة، لافتا إلى إطلالتها على ساعة الحرم والتشطيبات الفاخرة وتنوع مساحات الشقق بين 4 غرف و5 غرف وفيلات دوبلكس وأحجام تلائم جميع الشرائح والأذواق.

وعن مشروع «بهشة كنت» في تركيا، قال يوسف إنه أضخم مشروع سكني في اسطنبول وهو جاهز للتسليم ومتكامل الخدمات وبضمان من الحكومة التركية مع تسهيلات في السداد لـ 10 سنوات، مشيرا إلى أنه يقع في منطقة بهشة شهير وهي واحدة من المناطق الأسرع نموا في اسطنبول حيث يمتد على مساحة 119 ألف متر مربع.

وعن مشاريع الشركة في اسبانيا، قال: لدينا في اسبانيا واحد من أجمل المشاريع السياحية الجميلة، وهو مشروع «ماربيا لاجون» في منطقة ماربيا ويبعد عن ماربيا مسافة 15 دقيقة بالسيارة.

«أموال الكويت العقارية»

قال المدير التنفيذي والشريك في شركة أموال الكويت العقارية فالح المطيري ان الشركة تسعى من خلال هذا المعرض إلى مواصلة التعريف بمشاريعها المتنوعة والتواصل المباشر مع العملاء وتطرح خلاله مجموعة من مشاريعها العقارية الضخمة داخل وخارج الكويت.

وبالحديث عن المشاريع والفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها خلال المعرض، قال المطيري: سنطرح مشروعاتنا المميزة في الكويت بالإضافة لمشاريعنا الضخمة في كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية وجمهورية البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى جديد مشروعاتنا في اسبانيا في مدينة برشلونة بالتحديد وجميعها مشاريع قائمة وجاهزة للتسليم الفوري.

وحول مشاريع تركيا، قال المطيري: نطرح 4 مشاريع مميزة في محافظة طرابزون التركية ذات الطبيعة الساحرة والخلابة، وهي محافظة في شمال تركيا مكتملة الخدمات وتتميز بطقس رائع في أحضان الطبيعة الجميلة، ومشروعاتنا عبارة عن مجمعات سكنية متكاملة وتحتوي على مجمع تجاري ضخم وملاعب وأسواق وتشتمل على جميع الخدمات وتتوفر الحراسة على مدار الساعة وتوجد مساحات مختلفة من الوحدات السكنية، حيث نطرح بشكل حصري وخاص في هذا المعرض وحدات جاهزة للتسليم الفوري تتكون من غرفتين وصالة مؤثثة ومفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 15 ألف دينار كويتي.

وعن مشروع الشركة الجديد في جمهورية مصر العربية، قال المطيري: نطرح كذلك مشروعا مميزا في مصر هو مشروع جنوب الجيزة، مساحة المشروع الكاملة 6 آلاف فدان وننفذ حاليا المرحلة الاولى منه على مساحة 1550 فدانا وهي جاهزة للتسليم الفوري، المشروع عبارة عن فلل متميزة، كل فيلا مكونة من طابقين وتحتوي على عدد 7 غرف، أربع غرف منها ماستر بالإضافة إلى مطبخ أميركي في الطابق الأرضي ومطبخ تحضيري في الطابق الأول، بالإضافة إلى غرفة خادمة وغرفة غسيل ومنطقة شواء على السطح، ولكل فيلا حمام سباحة خاص بمساحة 5×10 متر وكل المساحة المحيطة بالفيلا مزروعة بالكامل.

«آفاق المستقبل العقارية»

وأعلن المدير التنفيذي في الشركة محمد زياد الحفار أن شركة آفاق العقارية تشارك خلال المعرض بمجموعة مشاريع متميزة منها مشروع برج «فيتا سويت» الواقع في منطقة الجفير بمملكة البحرين، وهو أحدث مشاريع المؤسسة والتي نجحت خلال سنين عملها السابقة في تشييد وتسويق 4 أبراج سكنية مميزة في عدة من مناطق المملكة وهي أبراج ناصر 1 و2، وبرج فيتا، وبرج آفاق، وهي الأبراج التي تم بيعها بالكامل، فضلا عن تسوقها وتأجيرها وتوزيع عوائدها على المستثمرين.

وتابع الحفار: يتألف برج «فيتا سويت» من 26 دورا تضم مجموعة متنوعة من الشقق التي يبلغ عددها 290 شقة بمساحات مختلفة بدءا من استديو، غرفة وصالة، غرفتين وصالة، إلى جانب صالة استقبال وقاعة حفلات ومواقف سيارات وحمام سباحة خارجي وصالة رياضية مجهزة بالكامل.

ويمتاز «فيتا سويت» بموقعه الذي يبعد 10 دقائق عن مطار البحرين الدولي، و25 دقيقة عن جسر الملك فهد، حيث يعتبر اختيارا ذكيا للمسافرين والنزلاء الذين سيكون بإمكانهم الوصول إلى وجهاتهم بسهولة عبر طرق سهلة وخدمات لا مثيل لها.

وقال: يمتاز المشروع بقربه من الحي التجاري، ومركز التجارة العالمي بالبحرين، والمنطقة الديبلوماسية، وجميع مراكز التسوق الرئيسية، ومتحف البحرين الوطني والمواقع ذات الأهمية التاريخية.