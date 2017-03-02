ضمن إطار تميزه بتصميم حلول مصرفية تناسب جميع شرائح المجتمع الكويتي، وسعيا منه لتعزيز قائمة شراكاته وتوسيع قاعدة عملائه، وقع بنك وربة مؤخرا اتفاقية شراكة مع «عيادة الصالحية» يقوم بموجبها البنك بتقديم الدعم المالي عن طريق منتج «التمويل الطبي» للراغبين في الحصول على الخدمات الطبية العالية الجودة.

وتعتبر هذه الخطوة إضافة جديدة الى قائمة شراكات البنك الاستراتيجية في المجال الطبي تهدف الى منح عملائه خدمات أفضل وخيارات طبية وافية.

في إطار هذه الشراكة، أصبح بإمكان الجميع سواء كانوا من عملاء بنك وربة أو من غير العملاء، الاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها عيادة الصالحية عن طريق منتج «التمويل الطبي» الذي يقدمه البنك في حال توافرت لديهم الشروط والأحكام المطلوبة.

وبهـذه المناسبة، قال رئيس المجموعة المصرفية للأفراد سايمون كليمنــــت في بيان صحافـــي: تنبع هذه الشراكــــة من التزام البنك برعاية عملائه والمجتمع كافة، من خلال مساعدتهم في الحفاظ على صحة الفـــم والأسنان نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه في إبقاء الصحــة العامة للجسم خالية من الأمراض، لذلك فإنه من دواعي سرورنا أن نقوم بتيسير سبل الوصول إلى اختصاصيي الأسنان المرموقين فـي عيادة الصالحية لتحقيق هذه الأهداف.

ونظرا لارتفاع تكاليف إجراءات طب الأسنان خاصة تلك التي لا يغطيها التأمين الصحي عادة مثل تقويم الأسنان أو تجميل الأسنان فإن منتج «التمويل الطبي» سيسمح للعملاء بتمويل علاج الأسنان ابتداء من 1000 دينار كحد أدنى لتصل في سقفها الأعلى الى 15000 دينار ، وذلك من خلال أقساط بسعر الكاش يتم توزيعها على حسب الفترة الزمنية المناسبة للعميل والتي قد تصل في أعلاها الى خمس سنوات.