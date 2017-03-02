الرومي: المجموعة ملتزمة بتسليم كل مشاريعها العقارية المستقبلية في مواعيدها المقررة



أقامت مجموعة عز كوت للتطوير العقاري احتفالا خاصا لملاك شاليهات «كوت الخيران»، تزامنا مع احتفالات الكويت بعيدها الوطني وعيد التحرير، حيث تخلل الاحتفال تسليم العملاء الشاليهات والوحدات التي تملكوها في مشروع «كوت الخيران» الواقع بمدينة صباح الأحمد البحرية.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس مجلس إدارة شركة عز كوت العقارية ثامر الرومي إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والشعب الكويتي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات وأخلص الأمنيات بدوام نعمة الأمن والأمان على وطننا الكويت.

وأضاف الرومي أن عز كوت نجحت في تسليم عملائها الشاليهات الخاصة بهم في موعدها المحدد، ما يعتبر إنجازا يضاف إلى سجل إنجازات المجموعة السابقة، والتزاما منها بوعودها نحو عملائها، مؤكدا في الوقت ذاته أن مجموعة عز كوت ملتزمة بتسليم كل مشاريعها العقارية المستقبلية في مواعيدها المقررة وبنفس مستوى الجودة والتشطيبات التي عودت العملاء عليها.

جدير بالذكر أن شاليهات كوت تقع في المرحلة الاولى من مدينة صباح الأحمد البحرية، وتمتاز بواجهاتها المطلة مباشرة على الخور وحمامات السباحة والحدائق الخضراء المشتركة التي صممت بطريقة مبتكرة لقضاء وقت ممتع مع العائلة.

ويضم المشروع كذلك مواقف خاصة للسيارات وديوانية وناديا صحيا للرجال وآخر للنساء، إلى جانب مساحة خاصة مجهزة وآمنة للعب للأطفال.