بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي يساهم بتمويل مليار دولار بمفرده

٤٠٠ - ٥٢٠ مليون دولار نصيب كل بنك من البنوك الـ 10 المشاركة في التمويل

القرض يمتد لـ 12 عاماً.. والشركة ستدفع الفائدة كل 6 أشهر

بداية التزام «البترول الوطنية» بدفع قيمة القرض بعد 3 سنوات

الشركة لم تلجأ إلى السندات لأنها غير مصنفة ائتمانياً

1.3 مليار دينار تمويلاً ذاتياً للمشروع.. و3.22 مليارات تمويلاً خارجياً



أحمد مغربي

تضع شركة البترول الوطنية الكويتية اللمسات الاخيرة لتوقيع أكبر قرض مصرفي خارجي في تاريخ القطاع النفطي والكويت وذلك لتمويل الشريحة الثانية لمشروع الوقود البيئي الذي تنفذه حاليا وذلك بقيمة 6.2 مليارات دولار.

وكشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الانباء» ان «البترول الوطنية» ستوقع نهاية مارس الجاري عقود تمويل الشريحة الثانية من تمويل المشروع مع 10 بنوك عالمية، بالإضافة إلى بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي في العاصمة الكورية سيئول الذي يتصدر عملية التمويل الضخمة بمساهمته بتمويل مليار دولار في التمويل العالمي، فيما تشارك البنوك الاخرى من 400-520 مليون دولار لكل بنك على حده.

البنوك المشاركة

وذكر المصدر انه لا يوجد بنك قائد للتمويل الضخم وإنما تشارك كل البنوك العشرة باستثناء بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي بنفس مبلغ التمويل، مشيرا الى ان البنوك العالمية المشاركة هي كالتالي: اتش.اس.بي.سي، سوسيتيه جنرال، ستاندرد تشارترد، بي.بي.في.ايه،، وبنك طوكيو، ميسوبيشي يو.اف.جيه، وميزوهو وناتكسيس، وسانتاندير جروب، وبي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول.

ويهدف مشروع الوقود البيئي تطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله لتصبح الطاقة التكريرية الإجمالية للمصفاتين 800 ألف برميل يوميا.

كما سيتم ربطهما معا لتصبحا مجمعا تكريريا متكاملا يتمتع بالمرونة بشكل يمنح الكويت القدرة على الإيفاء بالمتطلبات المتغيرة للأسواق العالمية والمحلية من المنتجات البترولية المختلفة.

كما يهدف إلى الارتقاء بأداء المصفاتين ورفع مستويات السلامة والاعتمادية التشغيلية مع المحافظة على الاستخدام الأمثل للطاقة.

ومما يجدر ذكره أن الميزانية المحدثة والمعتمدة للمشروع تبلغ 4.68 مليارات دينار، وكشف المصدر أن إجمالي ما تم صرفه على المشروع وصل إلى 2.5 مليار دينار.

القرض المحلي

وفي أبريل وقعت شركة البترول الوطنية الكويتية اتفاقا للحصول على 1.2 مليار دينار (3.98 مليارات دولار) قيمة الشريحة الأولى من تمويل المشروع مع بنوك محلية بقيادة بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، بالإضافة الى بنك خليجي، ومنذ ذلك الحين تجرى «البترول الوطنية» جولة مفاوضات عالمية لتوقيع الشريحة الثانية.

وذكر المصدر ان فلسفة تمويل المشروع اعتمدت عند 70% تمويلا بنكيا (محليا وعالميا) و30% تمويلا ذاتيا من مؤسسة البترول الكويتية، مشيرا الى ان حجم التمويل الذاتي للمشروع وصل الى 1.38 مليار دينار، فيما وصل التمويل الخارجي الى 3.22 مليارات دينار.

القروض أفضل

وفي سؤال حول عدم لجوء الشركة الى اخذ سندات مالية أو صكوك بدلا من القروض، قال المصدر ان الشركة غير مصنفة ائتمانيا من قبل وكالات التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز) وبالتالي لن تستطيع اخذ سندات، مشيرا إلى أن السندات أعمارها تصل إلى 7 سنوات ولكن القروض التي تم التفاوض عليها تصل أعمارها الى 12 عاما.

وأوضح المصدر ان الفائدة البنكية لقروض بنوك الصادرات العالمية تعتبر أرخص من فوائد السندات المالية وهو ما شجع الشركة على اخذ قروض من تلك البنوك.

وكشف أن «البترول الوطنية» ستقوم كل 6 أشهر بدفع الفائدة البنكية على ان يتم سداد اصل المبلغ بعد 3 سنوات من توقيع اتفاقية القرض نهاية مارس الجاري.

وقال المصدر ان نسبة الإنجاز في مشروع الوقود البيئي بلغت 83%، وستصل إلى 86% بنهاية مارس الجاري، متوقعا الانتهاء من الأعمال وتشغيل المشروع منتصف العام 2018.

وذكر ان أكثر من 90% من المعدات وصلت إلى مواقع المشروع، وان الشركة حققت نسبة نجاح بلغت نحو 95%، في موضوع ضبط الجودة وسلامة التوريد، مشددا على وجود رقابة مكثفة من جميع دوائر المشروع والمصافي الأخرى للوصول إلى هذا الإنجاز.