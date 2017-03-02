أوصى مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي، وهي نفس توصية عام 2015.

وأظهرت البيانات المالية تراجع خسائر الشركة في الربع الرابع من العام الماضي 82%، مقارنة بنفس الفترة لعام 2015.

وبحسب النتائج المالية للشركة، بلغت خسائر الفترة 542 ألف دينار، مقابل خسائر قيمتها 3.1 ملايين دينار في الربع الرابع من عام 2015.

كما أظهرت النتائج تحقيق الشركة خسائر بقيمة 922 ألف دينار في نهاية العام الماضي، مقابل خسائر بنحو 3.4 ملايين دينار في عام 2015، بتراجع في الخسائر نسبته 72.9%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن خسائر العام الماضي تعود إلى تكبد الشركة خسائر استثمارات بمبلغ 548 ألف دينار.