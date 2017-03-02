أوصى مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية «القابضة م ك» بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 3.125 سنتات لكل سهم.

أظهرت البيانات المالية للشركة التحول للربحية بالربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بخسائر نفس الفترة لعام 2015.

كما أظهرت النتائج السنوية تحقيق الشركة أرباحا بقيمة 53.5 مليون دولار في العام الماضي، مقابل ربح 22.7 مليون دولار في عام 2015، بنمو نسبته 135%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن ارتفاع أرباح النشاط يعود إلى زيادة إيرادات نشاط توصيل الغاز ونشاط الكيماويات والبلاستيك ونشاط الأسمدة.