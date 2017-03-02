قالت شركة أوج القابضة إن شركة برج هاجر الزميلة سوف تعترض، على فروقات ضريبية وزكوية خلال المدة النظامية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أمس، أنه لا يوجد أثر مالي لذلك الاجراء استنادا إلى استشارة المستشار الضريبي لبرج هاجر.

وأوضحت الشركات أن مخصص الزكاة والضريبة الظاهر في ميزانية برج هاجر حتى 2016 هو 19 مليون ريال سعودي ما يعادل 1.55 مليون دينار، مشيرة إلى سداد الشركة الزميلة لكافة الالتزامات الزكوية والضريبية أولا بأول.

يذكر أن برج هاجر تسلمت خطابا من المكتب الاستشاري الزكوي والضريبي بأن نتيجة الربط الصادر من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية للأعوام من 2009 حتى 2014 يفيد بأن التزامات الشركة لصالح الهيئة تبلغ 279.7 مليون ريال سعودي (74.4 مليون دولار) تشـــمل فروقات ضــريبية وزكوية.

واعترضت 3 شركات مدرجة بالبورصة الكويتية وهي أوج، وأعيان العقارية، والتجارية العقارية، على فروقات الضريبة والزكاة منذ عام 2009 وحتى 2014 المفروضة على برج هاجر والبالغة 279.3 مليون ريال سعودي.