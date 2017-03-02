قالت شركة أعيان للإجارة والاستثمار إن حصتها من أرباح بيع عقارات إحدى الشركات التابعة، التي تعادل 430 ألف دينار، سيتم تسجيلها في البيانات المالية المرحلية للربع الأول من 2017.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن شركة عنان للتمويل العقاري، التابعة والمملوكة لشركة أعيان العقارية بنسبة 99.9% (ملكية شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 58.8%)، قد قامت ببيع عقارات للمتاجرة بقيمة 7.25 ملايين دينار.

وأوضحت الشركة في البيان أن شركة عنان للتمويل العقاري حققت أرباحا من عملية البيع بقيمة 730.5 ألف دينار تقريبا.