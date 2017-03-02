قالت شركة نقل وتجارة المواشي إن المحكمة الإدارية حكمت بجلسة 27 فبراير الماضي، لصالح الشركة في الدعوى المرفوعة ضد وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أنها حصلت على حكم لصالحها جراء تلك الدعوى بمبلغ 2.3 مليون دينار.

وأوضحت الشركة في البيان أن موضوع الدعوى كان قد تم تعديله من طلب ندب خبير إلى مطالبة بمبلغ 3.46 ملايين دينار، عبارة عن دعم حكومي مستحق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 721/2012.

وأحالت المحكمة القضية في 8 نوفمبر الماضي إلى الخبراء وأجلت الجلسة إلى يوم 6 ديسمبر، وفي اليوم التالي أجلت الدعوى إلى جلسة 24 يناير 2017 وذلك حتى ورود التقرير.