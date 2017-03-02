اختارت مجلة «يوروماني» العالمية المتخصصة بنك الكويت الوطني «كأفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة» في الكويت خلال 2017، للعام التاسع على التوالي وذلك في استبيانها السنوي لآراء مئات المحللين والخبراء حول أفضل بنوك العالم في هذا المجال، متفوقا على أبرز البنوك والمؤسسات المالية العالمية في مجال الخدمات المصرفية الخاصة.

وتسلم نائب مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الكويت الوطني محمود عزالدين في احتفال خاص أقامته «يوروماني» على شرف البنوك الفائزة في العاصمة البريطانية لندن، جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت»،.

وقال عزالدين «إن اختيار بنك الكويت الوطني كأفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة المتكاملة في الكويت، متفوقا على بنوك ومؤسسات مالية عالمية بارزة، يعكس موقعه الريادي في السوق المصرفية متمثلا بقوته المالية وتصنيفاته المرتفعة ولاسيما ثقة العملاء المستمرة به وبخدماته ومنتجاته الاستثمارية، مؤكدا أن بنك الكويت الوطني يبقى علامة فارقة في السوق المصرفية ورائدا في مجال جودة الخدمة من خلال سعيه الدائم إلى طرح المنتجات والأدوات الاستثمارية المتطورة وتعزيز علاقاته بعملائه.

وأوضح عزالدين أن امتلاك بنك الكويت الوطني لأوسع شبكة فروع محلية وعالمية وتواجده في أهم عواصم المال والأعمال حول العالم يضعانه في موقع متقدم لتوفير أفضل الحلول المصرفية والاستثمارية الخاصة لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية، بالإضافة إلى تطوير منتجات متنوعة تغطي أكثر من سوق حول العالم بما يتناسب مع طبيعتهم الاستثمارية وملاءتهم المالية ويحقق مصلحتهم.

وأعرب عزالدين عن شكره وامتنانه لما يوليه عملاء الوطني من ثقة كبيرة في البنك ولما يبذله فريق الخدمات المصرفية الخاصة في «الوطني» من جهود، والتي كان لها الدور الأكبر في تمكينه من إحراز هذا اللقب من جديد.

تجدر الإشارة إلى أن مجلة يوروماني البريطانية المتخصصة في عالم الأعمال المصرفية العالمية وأسواق رأس المال، تنظم سنويا هذا الاستبيان في مجال إدارة الثروات ليشمل أكثر من 60 بلدا حول العالم.

وتعتمد جوائز هذا الاستبيان على استطلاع آراء المختصين في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، إلى جانب اعتمادها معايير أخرى للمؤسسات المرشحة مثل الأصول المدارة، ونسبة العملاء إلى مديري العلاقات، ومجموعة الخدمات التي يتم توفيرها.

ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية بين بنوك منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز» التي تجمع على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، فضلا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها.

كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم وذلك للمرة الحادية عشرة على التوالي.

ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.