أحمد موسى

أصدر البنك المركزي الكويتي أمس سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار تستحق بعد عامين وبفائدة 1.625%.

وتمت تغطية السندات التي طرحها المركزي بنحو 5 مرات، حيث تعد أول إصدار لآجال عامين منذ سبتمبر الماضي.

ويرتفع عائد الإصدار الأخير بنحو 0.125% عن إصدار شهر سبتمبر الذي بلغ العائد فيه نحو 1.5%.

ورفع «المركزي» من حجم إصدارات الدين العام بهدف تمويل العجز وتنظيم السيولة منذ مطلع العام المالي الحالي في أبريل 2016 إلى 3.3 مليارات دينار، فيما يبلغ إجمالي السندات المستحقة في تلك الفترة 920 مليون دينار.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت في شهر يوليو الماضي أنها دشنت برنامجا لإصدارات الدين العام المحلي بقيمة ملياري دينار بجانب إصدار سندات دولية تعادل قيمتها 3 مليارات دينار بهدف تمويل جانب من عجز الموازنة الذي يقدر بنحو 9.6 مليارات دينار.

وكانت مصادر مصرفية قد كشفت لـ «الأنباء» ان بنك الكويت المركزي بدأ تطبيق آلية الفائدة المرنة على السندات طويلة الأجل منذ مطلع العام الحالي استجابة لمطالب البنوك بإقرار فائدة متغيرة على السندات طويلة الأجل (اجل 5 سنوات).

وسجلت إصدارات الدين العام بنهاية ديسمبر الماضي زيادة قياسية لتبلغ مستويات 3.2 مليارات دينار بزيادة 1.68 مليار دينار وبنسبة 105% عن مستواها في 2015 لتعادل بذلك 9.2% من الناتج المحلي.