يوسف لازم

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة التجارة والاستثمار العقاري طارق العثمان، ان اصول الشركة العقارية اصبحت تشكل نحو 87% من اجمالي اصولها، مشيرا الى ان اغلب اصول الشركة العقارية مدرة وذات عوائد جيدة جدا.

وأضاف العثمان خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت امس بحضور بلغت نسبته 75.6%، ان الشركة باتت تتمتع بالمرونة التي تمكنها من المضي في استكمال خططها المتعلقة بتوزيع استثماراتها في عدة دول خليجية وتدوير اصولها العقارية وتحويلها الى اصول مدرة.



وأفاد بأن الشركة تؤمن بأن الاستثمار في الانشطة العقارية كان ولا يزال الخيار الأمن والامثل في ظل الظروف المتغيرة والمتقلبة في المنطقة، مشيرا الى ان الشركة باتت اليوم أقوى مما مضى، لاسيما انها تخلصت من كل أعبائها المالية تقريبا.

وذكر العثمان ان الشركة حققت أرباحا صافية بلغت قيمتها 810 آلاف دينار، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مقارنة بأرباح حققتها الشركة خلال الفترة المذكورة من العام 2015 والتي بلغت قيمتها 772 ألف دينار، فيما بلغ اجمالي الايرادات 3.36 ملايين دينار، فيما بلغت المصروفات 2.55 مليون دينار.



وأوضح العثمان ان الشركة تحتفظ بمجموعة من العقارات الموزعة داخل الكويت، والتي يعد برج 25 فبراير أبرزها، حيث بات يشكل أحد أبرز دعامات الايرادات الثابتة للشركة، وهو مؤجر بالكامل، كما ان باقي العقارات تتمتع بنسب إشغال عالية وبأسعار تأجيرية قياسية مع ما هو متداول في السوق المحلي.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المذكورة.