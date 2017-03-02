أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية في بيان صحافي أمس عن اختتام الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لفترة الاثني عشر شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وذلك في المقر الرئيسي للمجموعة بمرفأ البحرين المالي.



وترأس الاجتماعين رئيس مجلس إدارة المجموعة د.أحمد المطوع، حيث شهد الاجتماع السنوي للجمعية العامة مصادقة المساهمين على عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة أعمال المجموعة، تقرير هيئة الرقابة الشرعية، البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2016، تقرير الحوكمة المؤسسية، بالإضافة إلى التوصية بتخصيص الأرباح الصافية للمجموعة خلال العام، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% بقيمة إجمالية مقدارها 59.8 مليون دولار بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 10%.



كما اقترح المساهمون زيادة نسبة الأرباح النقدية إلى 12% بدلا من 10% المقررة، على أن يخضع ذلك لموافقة الجهات الرسمية المختصة. كما وافقت الجمعية على إعادة تعيين المدقق الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية للمجموعة للعام 2017.

ووفق البيان الصحافي، تم خلال الاجتماع تزكية مجلس إدارة جديد للمجموعة لفترة الثلاث سنوات المقبلة (2017-2019) حيث تم انتخاب الأعضاء الجدد وهم: الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة، د.أحمد المطوع، جاسم الصديقي، كمال باحمدان، مازن السعيد، مصبح المطيري، راشد الكعبي، غازي الهاجري، بشار المطوع وهشام الريس.

كما تم خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصادقة على عدد من البنود المطروحة على المساهمين ومن أهمها التوصية المقترحة من مجلس الإدارة لزيادة رأس المال المصرح به إلى 2.5 مليار دولار وإقرار الاستراتيجية الجديدة للمجموعة والتي تستهدف الاستحواذ على مؤسسات مالية واستثمارات البنية التحتية وأصول استثمارية عن طريق المقايضة لأسهم المستثمرين والمساهمين بالشركات المستهدفة بأسهم بمجموعة جي إف إتش من خلال إصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 597.99 مليون دولار إلى 1.49 مليار دولار.

وتعليقا على المداولات التي تمت خلال الاجتماعين، قال د.أحمد المطوع: «نحن سعداء باختتام عام 2016 بهذه النتائج العظيمة وما لمسناه من دعم من مساهمينا الذين أبدوا سعادة غامرة خلال الاجتماع.



كما يسرني أن أتوجه إليهم بخالص الشكر لمصادقتهم على الاستراتيجية الجديدة للمجموعة وتزكية مجلس الإدارة للفترة المقبلة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام الريس: «لقد فاق أداء المجموعة ما كان مخططا له في الاستراتيجية السابقة، وها نحن اليوم نبدأ مرحلة جديدة أخرى، ونأمل في تحقيق قيمة عالية لمساهمينا وخلق مجموعة مالية تكون الأكثر تميزا بالمنطقة، وسنسعى الى تحقيق ذلك عن طريق عدد من الاستحواذات المهمة التي تعزز الاسم التجاري للمجموعة وتحقق دخل مستدام من مصادر متنوعة».