عوض النفط الخسائر التي تكبدها خلال تعاملات أمس في الوقت الذي بات فيه المستثمرون واثقين من التزام «أوپيك» الصارم بتعهداتها بخفض الإنتاج رغم مؤشرات على أن زيادة الإنتاج الأميركي تكبح المكاسب.

وأظهر مسح أجرته «رويترز» أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) خفضت إنتاجها النفطي للشهر الثاني في فبراير لتعزز «أوپيك» معدل التزامها المرتفع بالفعل إلى نحو 94%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 27 سنتا إلى 56.78 دولارا للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل 18 سنتا إلى 54.19 دولارا للبرميل.

وأسعار النفط مرتفعة 23% مقارنة مع مستواها في نهاية نوفمبر حين أعلنت «أوپيك» عن اتفاق خفض الإنتاج لكن هذا الارتفاع شجع على زيادة الإنتاج الأميركي.