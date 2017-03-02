تمكن المؤسسات من تسريع وتيرة العمل وتخفيض تكاليف التشغيل

تخفض معدلات الخطأ والمخاطر وخفض الاشتراطات الرأسمالية

تتمتع بدرجة أعلى من المرونة والقوة في مواجهة الهجمات الإلكترونية

قال تقرير صادر عن «PWC» ان البلوك تشين أصبحت قادرة على تغيير وجه الشركات التجارية، ولاسيما في قطاع الخدمات المالية الذي يحتمل أن يكون أكثر القطاعات تأثرا بهذه التقنية الجديدة، وقد تؤدي تقنية البلوك تشين إلى مستقبل مختلف حافل بالتنافسية الشديدة في قطاع الخدمات المالية، إذ من المنتظر حدوث تحول جذري في مراكز الأرباح الحالية وإعادة توزيعها على ملاك منصات البلوك تشين الجديدة ذات الكفاءة العالية.

وقد شرعت بعض البنوك التي تتميز ببعد النظر في منطقة الشرق الأوسط في بحث الطرق التي يمكن للبلوك تشين أن تغير بها المناهج التي تتبعها هذه البنوك في التجارة والتسوية وإدارة الأصول الاستثمارية والرأسمالية إدراكا منها أن هذه التقنية الجديدة قد تصبح ميزة تمكنها من التعامل مع الصفقات بدرجة أكبر من الكفاءة والأمن والخصوصية والاعتمادية والسرعة.

وأضاف التقرير ان عجلة الإبداع تدور بسرعة في هذا المجال على يد الشركات الناشئة حتى أن سرعة التغيير وصلت إلى درجة ان المواد المرسلة للنشر قد تصبح قديمة قبل أن تصل إلى المطبعة.

ولتوضيح الصورة أكثر كشفت بي دبليو سي عن دخول ما يزيد على 700 شركة على مستوى العالم في هذا المجال، من بينها 150 شركة جديرة بالمتابعة و25 شركة يرجح أن تكون لها الريادة في هذا المجال.

وأشار التقرير الى أن تقنيات البيتكوين والبلوك تشين مازالت تخطو خطواتها الأولى في المنطقة والإمارات هي أول دولة تبادر إلى اتخاذ خطوة إلى الأمام في هذا الشأن بتشجيع استخدام البلوك تشين، حيث تلعب الإمارات دورا رائدا في تعزيز الإبداع وتشجيع ظهور عمليات ومناهج جديدة لبناء مدن أكثر ذكاء.

وأعتقد ان الإمارات ستمهد الطريق لاعتماد تقنية البلوك تشين في المنطقة، فهذه التقنية تمثل قيمة مضافة كبيرة للشركات في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الشرق الأوسط في ظل تطور هذا القطاع الجديد الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات خلال العام المقبل فقط أو قرابة ذلك.

وأرى أن هناك إمكانات هائلة ونموا كبيرا في مجال التقنية المالية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير التقنية المالية الصادر عام 2016 عن بي دبليو سي بعنوان خطوط رفيعة: كيف ترسم التقنية المالية ملامح الخدمات المالية يؤكد تمتع تقنية البلوك تشين بخصائص فريدة قد تحدث ثورة في قطاعات عديدة في مجال الخدمات المالية بما في ذلك مدفوعات المستثمرين الأفراد، ومدفوعات المؤسسات الاستثمارية، وخدمات سوق رأس المال والأسهم، والتمويل التجاري والتأمين.

ولا يقتصر تأثير هذه التقنية على الوفورات الضخمة الممكن تحقيقها من خلال استخدام هذه التقنية في عمليات مكاتب الدعم فحسب، وإنما أيضا في المكاسب الكبيرة المتمثلة في الشفافية التي قد يكون لها أثر إيجابي للغاية من المنظور التدقيقي والتنظيمي.

كما قد يكون لها تأثير طويل المدى على النظام الاقتصادي العالمي، ما سيعيد هيكلة بنية الأسواق وتجربة المتعاملين ومزايا المنتجات.