شريف حمدي

اختتمت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ في أداء مؤشراتها، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.4% بمكاسب بلغت 27.3 نقطة ، ليصل المؤشر العام إلى 6767 نقطة ، كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.6% بمكاسب بلغت 2.7 نقاط ليصل المؤشر إلى 424 نقطة، كما ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 1.05% محققا 10.2 نقاط مكاسب ليصل إلى 970 نقطة.

وشهدت السيولة تراجعا ملحوظا بنسبة 31%، إذ بلغت 22.1 مليون دينار انخفاضا من 32.2 مليون دينار في تعاملات أمس، وتراجعت كذلك أحجام التداول بنسبة 7%، إذ بلغت 273 مليون سهم نفذت من خلال 6339 صفقة.