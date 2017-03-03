آل ثاني: نتطلع إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائنا بالتعاون مع شركائنا الإستراتيجيين





اجتمعت شركة Ooredoo مع ممثلي شركة هواوي أحد أهم شركائها، وذلك على هامش حضورها للمؤتمر العالمي للجوال في مدينة برشلونة في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وحضر المؤتمر وفد من إداريي الشركة ورؤساء القطاعات، يترأسهم المدير العام والرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني.

وزار الوفـــد جنـــــاح شركة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات، للتعرف على آخر المنتجات والحلول المتكاملة التي تقدمها الشركة والتي تشمل أحدث أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية وأجهزة الراوتر، إضافة إلى حلول مبتكرة لتكنولوجيا المدن الذكية وتصورات لتطبيقات التكنولوجيا المستقبلية.

تعاون مستمر

واجتمع المدير العام والرئيس التنفيذي مع عدد من إداريي شركة هواوي لمناقشة سبل التعاون بين الشركتين لتحقيق الأهداف المشتركة وتقديم أفضل الخدمات التي تهدف الى خدمة العملاء بشكل أفضل وإثراء تجربتهم عن طريق تكنولوجيا الاتصالات.

وفي تصريح له على هامش الزيارة، أكد آل ثاني بالقول: لدينا الثقة بقدرة هواوي كشريك استراتيجي في المساهمة الفاعلة لتحقيق أهدافنا المشتركة لإثراء تجربة العملاء من خلال تقديم أحدث تكنولوجيا الاتصالات، كما نتطلع قدما لاستمرار هذه الشراكة التي من خلالها سنتمكن من تعزيز دورنا الريادي في السوق وتوفير أفضل الحلول التقنية المتعلقة بتغطية شبكتنا وتطويرها باستمرار حتى نواكب آخر التطورات التقنية في هذا المجال، بينما أكد عضو مجلس إدارة هواوي ستيفن يي التزام الشركة بدعم شركائها في قطاع الاتصالات، مؤكدا أن هواوي تعمل إلى جانب Ooredoo لتطوير شبكتها بشكل مستمر، وقال في تصريح له: نحن سعداء بشراكتنا مع Ooredoo الكويت، أحد أهم شركائنا حيث عملنا على عدة مشاريع متعلقة بتكنولوجيا الاتصـالات مثل تطوير البنية التحتية حتى يتسنى لها استيعاب أحدث تطورات تكنولوجيا الاتصالات.

كما قام وفد Ooredoo الكويت بزيارة المعارض المقامة على هامش المؤتمر وذلك للتعرف على مختلف التقنيات الحديثة التي تقدمها شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية في المؤتمر العالمي للجوال.

تكنولوجيا المستقبل

واتساقا مع اهتمام الشركة بتقديم أفضل الخدمات للعملاء، حضر وفد Ooredoo ملتقى رؤساء قطاع التسويق الذي ضم عددا من رواد قطاع تكنولوجيا الاتصالات الذين ناقشوا في المؤتمر سبل ارتباط العلامات التجارية بتقديم تجربة تسوق متكاملة للعميل مع أخذ أهداف شركات الاتصالات بعين الاعتبار لمساعدتها على تحقيقها.

والتقى الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني مدير ملتقى Open ROADS د.هاورد لانغ، وهو ملتقى عالمي معني باستعراض أحدث تقنيات الاتصالات وسبل التعاون بين مختلف الجهات المختصة بتكنولوجيا الاتصالات.



ويعتبر الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني عضوا دائما في مجلس إدارة الملتقى الذي تـــم إطلاقه بإدارة من هواوي.



ويهدف ملتقى Open ROADS الذي أسسته شركة هواوي العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات لتوفير بيئة نقاش فعالة تربط الشركات المختصة بمجال الاتصالات والمعلومات ببعض للبحث في سبل استحداث تطبيقات عملية في مجال التكنولوجيا الرقمية.



تتضمن قائمة الجهات المشاركة في الملتقى مؤسسات حكومية وشركات خدمات اتصالات ومكاتب استشارية وشخصيات بارزة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبرمجيات من مختلف دول العالم.