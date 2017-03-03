يعلن البنك التجاري الكويتي عن تعاونه مع مجموعة المطوع والقاضي الوكيل المعتمد لسيارات جي أيه سي في الكويت، وذلك لتقديم عرض مميز على مجموعة موديلات سيارات جي اي سي ذات الجودة العالية، ويشمل العرض حصول العميل على استرجاع نقدي لأول 3 أقساط وتأمين شامل مجاني و1000 ليتر وقود و3 سنوات صيانة بالإضافة إلى 11 سنة كفالة أو 500 ألف كلم وتسجيل تأمين بالمرور.

وتعتبر مجموعة جي أيه سي من مصانع السيارات المتميزة في الصين ولديها شركات قوية ومشاريع مشتركة مع كبريات الشركات العالمية وتقوم مصانعها بتصنيع العديد من السيارات الشهيرة، ومن أجل ضمان إنتاج سيارة ذات جودة عالية لم تحرص مجموعة جي أيه سي فقط على استخدام خبرتها المكتسبة من العمل مع مصنعي السيارات الأخرى، بل استوردت مختلف المكونات لسياراتها من موردين عالميين مثل برنامج الاستقرار الإلكتروني ونظام إدارة المحــرك من بوش (ألمانيا)، الفرامل الأمامية من كونتيننتال (ألمانيا) والمصدات الأمامية والخلفية من فيستيون (الولايات المتحدة الأميركية) وناقل حركــة بـ 5 سرعــــات من (أيســن) اليابـــان وتكييف الهواء مــــن دينســو (اليابان) وأحزمة الأمان والوسائد الهوائية والمكابح الخلفية، وأنظمة الطاقة الهيدروليكية من شركة تي آر دبليو ـ الولايات المتحدة الأميركية.

ومن المعروف ان البنك التجاري الكويتي يسعى دوما إلى تقديم خدمات تمويلية وعروض مميزة لعملائه من خلال التعاون والدخول في شراكة مع العديد من الجهات والشركات التي توفر للعملاء منتجات وخدمات ومزايا رائعة وفريدة.

ويمكن للعملاء الراغبين بالاستفادة من العرض الحصري أو معرفة المزيد عن السيارة، زيارة صالة العرض الرئيسية لشركة المطوع والقاضي جي اي سي في منطقة الري على الدائري الرابع والأحمدي ومجمع التلال الشويخ.