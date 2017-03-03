«التجاري» يحرص على ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي المشترك بمد يد العون لمؤسسات المجتمع المدني





بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني وعيد التحرير، قامت أسرة العلاقات العامة في البنك التجاري بتقديم المساهمة للاحتفالية التي أقامها مركز الرعاية التلطيفية للنزلاء وذلك لمشاركتهم فرحة الأعياد، حيث يجدد البنك من خلال هذه المبادرة الإنسانية عهدا قطعه على نفسه بمشاركة نزلاء مختلف المراكز والمستشفيات من المرضى فرحة الأعياد الوطنية والمناسبات السعيدة.

وبمناسبة هذه الزيارة، قالت مساعدة المدير العام ـ إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع: لقد رأينا مشاركة نزلاء مركز الرعاية التلطيفية وذويهم فرحة احتفالاتنا بالعيد الوطني ويوم التحرير لتأكيد عمق الترابط والتواصل مع المرضى نزلاء المستشفيات ولإدخال السرور والسعادة على قلوبهم وتقديم التهنئة المصحوبة بأطيب التمنيات لهم بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا.



وتابعت أماني الورع، مبينة أن البنك التجاري الكويتي يسعى دوما إلى إرساء مفاهيم جديدة للمسؤولية الاجتماعية من خلال التلاحم والتكاتف ومشاركة كل فئات المجتمع احتفالاتهم بالمناسبات السعيدة، مؤكدة حرص التجاري على ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي المشترك بمد يد العون لمؤسسات المجتمع المدني القائمة على خدمة المواطن تعزيزا للمبادئ السامية للتكافل والتضامن الاجتماعي، مشيرة الى أن الابتسامة التي ارتسمت على وجوه نزلاء المركز وذويهم كانت خير ثناء وتعبير عن شكرهم وامتنانهم بزيارة البنك لهم.



وكان في استقبال وفد «التجاري» مدير مركز الرعاية التلطيفية د.حسن الدوسري، ورئيسة قسم الخدمة الاجتماعية النفسية هدى شهاب وعدد من مسؤولي وموظفي المركز الذين ثمنوا بدورهم مبادرة البنك تجاه المرضى، كما أشادوا بتواصل البنك ورعايته الدائمة لأنشطة منظمات المجتمع المدني في إطار مسؤوليته الاجتماعية.



وفي ختام الزيارة كرمت إدارة المركز البنك التجاري على مساهمته.