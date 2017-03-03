الشركات تستعرض أبرز مشاريعها على الساحة العقارية محلياً وخليجياً وعالمياً





انضمت شركات جديدة لمعرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأبرز والأكبر في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس الجاري في الريجنسي.



وتستعد شركة آمار سيتي و«المزيدي» و«إفرست بلاس» و«الديار» بطرح مجموعة متميزة من المشاريع العقارية خلال فترة المعرض، حيث يشارك في المعرض مجموعة كبيرة من الشركات العملاقة والتي ستطرح أبرز المشاريع على الساحة العقارية محليا وخليجيا وعالميا.

«آمار سيتي»

قال مدير المبيعات في شركة آمار سيتي محمد عبده إن الشركة بدأت مؤخرا بتملك عمارات استثمارية في ألمانيا قابلة للتحويل إلى شقق فندقية، حيث من المقرر أن يتم طرح هذه الوحدات على المستثمرين من خلال حصص مستقلة بسعر 2000 دينار للحصة الواحدة، وبعائد سنوي وقدره 14%، على أن يتم التخارج من هذه الحصص بعد 3 سنوات من التملك.



وأكد عبده أن «آمار سيتي» مستمرة في طرح مشاريعها العقارية في ألمانيا وتركيا، حيث تواصل تسويق مشروعها في منطقة «بهشاشهير» في اسطنبول، وهو عبارة عن مشروع سكني ضخم سيتم تسليمه على ثلاث مراحل يعتبر اونور بارك لايف من أجمل المشاريع في مدينة بهشة شاهير في اسطنبول الأوروبية والذي يعطي هيكلا معماريا جديدا لإسطنبول وذلك بفضل التصميم العصري الذي يعكس مفهوم الراحة والرفاهية ويبعد عن اكباتي مول 500 متر.

«المزيدي العقارية»

قال رئيس مجلس الإدارة في شركة المزيدي العالمية العقارية محمد إبراهيم المزيدي ان الشركة ستطرح خلال مشاركتها في المعرض مشاريع في كل من بريطانيا ودبي، حيث تشمل في دبي أول مشروع من المباني الخمسة المستحيلة على مستوى العالم بيوت تحت الماء وشاليهات ألمانية على البحر مباشرة مع إرادات مضمونة ويعتبر مشروعا مهما لمن يبحث عن التميز والفخامة، وأيضا مشاريع في بريطانيا عبارة عن أراض غير مصنفة تحت التطوير وليست زراعية ذات وثيقة حرة ومصدقة من وزارة الخارجية البريطانية والسفارة البريطانية.

«إفرست بلاس»

كشف الرئيس التنفيذي في شركة افرست بلاس عزت أبوالعز أن الشركة بدأت حاليا بالتوسع في مجال البناء والتطوير العقاري وأخذت اتجاه آخر، وأصبحت من الشركات المطورة وليس مسوقة للمشاريع، لافتا إلى أن الشركة تمتلك حاليا في منطقة «فيسكو» والمعروفة بالهرم منتجعا مكونا من 10 فيلات كل قطعة أرض مساحة 400 متر، سعر الأرض كاش خلال عرض يقدم في المعرض 4500 دينار.



وأشار إلى أن مشروعا آخر خاصا بالشركة وتمتلكه بتركيا بمنطقة بورصة بأسعار تبدأ من 17500 دينار مكونا من 2 غرفة وصالة، وأيضا مشروعا في التجمع الخامس في جمهورية مصر العربية بالقاهرة.

«الديار العقارية»

قال المدير الإقليمي في الشركة عقيل الهذال ان «الديار» أصبحت ضمن كبرى الشركات العقارية التي تقوم بتسويق وتطوير المشاريع الخارجية وخصوصا مشاريع البوسنة وتركيا، وذلك بفضل الإمكانيات الإدارية المتطورة التي تمتلكها من خلال فريق تسويقي وتطويري مؤهل بشكل كبير واختيارها لأفضل المشاريع المتميزة في مواقعها وتصاميمها وأسعارها، إضافة إلى مشاركاتها في المعارض العقارية المقامة في الكويت وكذلك دول المنطقة، واستخدامها للأدوات التسويقية الفاعلة.

وبين الهذال انه بعد انتهاء 98% من مبيعات منتجع (المنتزه_اليجا) تطرح شركة الديار العقارية المالكة والمطورة لأحدث مشاريعها في سراييفو بحي إليجا منتجع (لؤلؤة_اليجا) تم طرحه للعملاء ويعد المنتجع من المشاريع المتميزة في المنطقة، هذا المنشأ المعماري الجبلي يتدرج على أكثر من 65.000 متر مربع من المساحات الخضراء والشوارع الواسعة وبحيرة صناعية على مساحة 2000 متر مربع ولذلك إن كنت تبحث عن ملاذ صيفي للاسترخاء والراحة فتأكد ان فلل وشقق منتجعنا ستلبي جميع احتياجاتك.