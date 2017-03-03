عادل العوجان كان وراء نجاح واحدة من كبرى الشركات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط





تخليدا لذكرى رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ عادل العوجان ومسيرته الحافلة بالعطاءات، أقامت شركة العوجان كوكا كولا للمرطبات، فعالية خاصة اجتمع لها المئات من رجال الأعمال والمعنيين في منطقة الخليج العربي.



وقد جاءت الفعالية، التي أقيمت في فندق أوبر وي بدبي، كاحتفالية خاصة تهدف إلى تسليط الضوء على أهم إنجازات الشيخ عادل ومساهماته على صعيد الأعمال والمسؤولية المجتمعية.



وقد شهدت حضور أكثر من 250 شخصا من أفراد عائلة العوجان والعاملين الحاليين والسابقين في شركة العوجان كوكا كولا للمرطبات، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والشركاء والمهتمين.



وقد شغل الشيخ الراحل، الذي وافته المنية في شهر يناير الماضي، منصب رئيس مجلس إدارة واحدة من أكبر الشركات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط في مجال المرطبات وهي شركة العوجان كوكا كولا للمرطبات، والشهيرة على نطاق واسع باعتبارها من أفضل الشركات المحلية التي حققت واحدة من أروع قصص النجاح على مستوى المنطقة.



وكان تركيز الاحتفالية على تكريم الإنجازات والتميز كعربون تقدير لما قدمه الشيخ الراحل ومواصلة لمسيرة إنجازاته الحافلة، حيث تم خلالها توزيع جوائز التميز في الإنجاز (AAA)، والتي ستقام سنويا، ويتم من خلالها تكريم مجموعة مختارة من أفضل الموردين ضمن خمس فئات، الابتكار، الجودة، الخدمات المتميزة، القيمة المضافة والشراكة.



وخلال الحفل، رحب عبدالله عادل العوجان، رئيس مجلس إدارة شركة العوجان كوكا كولا للمرطبات، بالحضور وألقى كلمة في ذكرى المغفور له الشيخ عادل قال فيها: «أنا على ثقة تامة من أن شركة العوجان كوكا كولا للمرطبات ستواصل مسيرة الإنجازات مسترشدة برؤية والدي والشركاء، من خلال قائمة مميزة من العلامات التجارية التي تمثلها الشركة، وخطط الاستثمار القوية التي تشمل التركيز على رفع الطاقة الإنتاجية والارتقاء بمستوى الإمكانات وبناء الكفاءات، وكذلك تعزيز فرق الإدارة عالية الخبرة والمهارات».



وتلى كلمة عبدالله عادل العوجان حلقة نقاش بين الأصدقاء والزملاء السابقين للشيخ عادل تناولت المسيرة المهنية الحافلة له بصفته أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية.



وأكد تولغا سيزر، الرئيس التنفيذي لشركة العوجان كوكا كولا للمرطبات: «قررنا إطلاق جوائز عادل العوجان للمرة الأولى تخليدا لذكرى رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ الراحل عادل العوجان، وتأتي هذه الجوائز تقديرا للعلاقات المتينة التي تجمعنا مع الشركاء، وشبكة الموزعين، والموردين، وللمحافظة على التزامنا المتواصل بعمليات التحسين والابتكار.



وستتيح لنا فعالية الجوائز السنوية في المستقبل تكريم الشركاء الأكثر مساهمة في مسيرة نجاح العوجان كوكا كولا للمرطبات، والذين يتشاركون معنا نفس القيم والأهداف والتزامنا بالتميز، ويحرصون على تقديم مستويات أداء مستدامة، وتحقيق نتائج تفوق التوقعات».



وعلى مدى 48 عاما من مسيرته المهنية الحافلة في المجموعة، تمكن الشيخ عادل العوجان من تحقيق إنجازات ملحوظة ساهمت في نمو أعمال الشركة التي تتخذ من مدينة الدمام مقرا لها، لتصبح شركة عملاقة في قطاع المرطبات بقيمة سوقية تبلغ مليارات الدولارات، وذلك بفضل اعتماده خطط تسويق مبتكرة للعلامات التجارية الحالية المنضوية تحت مظلة الشركة مثل «ﭬيمتو»، والعلامات التجارية المملوكة للشركة مثل «راني» و«بربيكان».