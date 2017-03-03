أعلنت شركة المركز المالي الكويتي امس تحقيقها 4 ملايين دينار أرباحا صافية في 2016 بربحية للسهم الواحد بلغت 8 فلوس مقارنة بأرباح بلغت 2.7 مليون دينار بربحية للسهم بلغت ستة فلوس في 2015.



وقالت الشركة في بيان لها على الموقع الالكتروني للبورصة إن إجمالي حقوق المساهمين بلغ 93.2 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 2016 مقارنة بحقوق مساهمين بلغت نحو 94 مليون دينار بنهاية 2015.

وذكرت أن إجمالي الموجودات بلغ 156.7 مليون دينار وإجمالي المطلوبات بلغ 41.4 مليون دينار في 2016 مقابل مطلوبات بلغت 36 مليون دينار في 2015.