المؤسسات ومحافظ العملاء إلى بناء مراكز جديدة

السيولة هبطت 27% إلى 868 مليون دينار



أحمد موسى

رصدت «الأنباء» حركة فئات المتعاملين في البورصة الكويتية خلال شهر فبراير الماضي، حيث كشفت عن محصلة بيعية من قبل الأفراد الكويتيين بالإضافة إلى الصناديق الكويتية والأجنبية.

وكشفت التعاملات عن محصلة بيعية للكويتيين الافراد بنحو 2.6 مليون دينار، حيث سجلوا مشتريات بقيمة 426 مليون دينار مقابل بيع بقيمة 429.4 مليون دينار.

وأظهر تقرير حجم التداول وفقا لجنسيات المتعاملين بلوغ عمليات الشراء من جانب الصناديق نحو 45.3 مليون دينار مقابل بيع بقيمة 50 مليون دينار، مسجلين صافي بيع بقيمة 4.7 ملايين دينار.

وهبطت مشتريات الأفراد الكويتيين خلال شهر فبراير من أعلى مستوى وصلت اليه في يناير الذي سجلت فيه أعلى وتيرة منذ يونيو 2013 أي بنحو 3 سنوات ونصف السنة.

وبلغت تعاملات المؤسسات 113 مليون دينار كعمليات شراء ونحو 107 ملايين دينار عمليات بيع، لتسجل بذلك صافي شراء بلغ 5.3 ملايين دينار.

وجاءت تعاملات المؤسسات في فبراير على عكس يناير، حيث استفادت من الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار الأسهم، بعد تكوينها مراكز شرائية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2016، حيث كثفت عمليات شراء خلال شهر أكتوبر الذي بلغت فيه قيمة المشتريات نحو 82 مليون دينار وصافي شراء بلغ 39 مليون دينار.

وسجلت تعاملات محافظ العملاء صافي شراء بقيمة 3.8 ملايين دينار، حيث سجلوا مشتريات بقيمة 204 ملايين دينار تمثل 23.5% من إجمالي عمليات الشراء بالسوق، مقابل مبيعات بقيمة 200 مليون دينار شكلت 23% من إجمالي عمليات البيع. وإجمالا، سجلت تعاملات الكويتيين صافي شراء بقيمة بلغت 1.8 مليون دينار فقط مقابل محصلة بيعية في يناير بلغت 34 مليون دينار.

وحققت تعاملات الخليجيين صافي بيع بقيمة مليوني دينار، وذلك بدعم من تسجيل المؤسسات الخليجية صافي عمليات بيع بقيمة 4 ملايين دينار، فيما سجلت الصناديق الاستثمارية صافي شراء بلغ 1.13 مليون دينار.

وبلغت محصلة تعاملات الأجانب في فبراير شراء بقيمة 251 ألف دينار، حيث سجل الأفراد والمؤسسات الأجنبية محصلة شراء بقيمة 359 ألف دينار و9.8 ملايين دينار على التوالي، مقابل صافي بيع بقيمة 9.9 ملايين دينار من جانب صناديق الاستثمار الأجنبية، حيث سجلت مشتريات خلال يناير بنحو 4.39 ملايين دينار تشكل 0.36% من إجمالي التعاملات، فيما سجلت مبيعات بقيمة 14.8 مليون دينار.

وخلال شهر فبراير الماضي، ارتفع عدد الحسابات النشطة في البورصة لأعلى مستوى منذ يوليو الماضي لتبلغ 18.4 ألف حساب، وزادت بنحو 0.5 ألف حساب عن يناير 2017، فيما بلغ عدد الحسابات غير النشطة نحو 355.6 ألف حساب تشكل 95% من إجمالي الحسابات المسجلة والبالغة 374 ألف حساب. وسجلت البورصة تراجعات خلال فبراير الماضي، بنحو 0.71% بعد تسجيلها ارتفاعات ماراثونية في يناير بلغت 18.8% بمكاسب تخطت 1000 نقطة. وخلال فبراير تراجعت مستويات السيولة المتداولة بنسبة كبيرة بلغت 27% لتهبط إلى 868 مليون دينار مقابل 1.19 مليار دينار.