قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي فزاع العنزي انه وبعد موافقة مجلس الادارة في اجتماعه الاخير سيفتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية لأعضاء الجمعية العمومية على ان يكون استقبال طلبات الترشح وتسديد رسوم الاشتراك السنوي وتحديث بيانات اعضاء الجمعية العمومية وتكملة النواقص من البيانات بالجمعية وتسلم اي اقتراحات لعرضها بالجمعية العمومية القادمة.

وأضاف العنزي ان باب الترشح والتسديد والتحديث افتتح من يوم الاربعاء الماضي 1/3/2017 الى يوم الخميس الموافق 13/4/2017 بأوقات العمل الرسمية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء بمقر الجمعية المؤقت في برج الراية الدور 55.