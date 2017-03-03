نظم مساعد المدير العام للأفرع بالوكالة في بنك برقان ناصر القيسي حفل عشاء لمديري الافرع ومديري الادارات بالبنك، وذلك كما جرت عليه العادة السنوية، حيث ساد الحفل جو من الألفة بين زملاء العمل، وهو ما اعتادوا عليه في تلك الفعاليات الاجتماعية التي تظهر مدى التألف بين شركاء العمل الواحد، ويخلق جوا من الايجابية ويوفر الفرصة للابداع، وبعيدا عن بيئة العمل الصاخبة يوميا عكس اللقاء روحا انسانية رائعة طالما تمتع بها فريق العمل في بنك برقان.



وتناول الحضور العشاء وانتقلوا الى تبادل الحوارات التي غلب عليها الانسجام وروح الدعابة، وتضمن الحضور عددا من القيادات المصرفية بالبنك مثل معتز محمود وبسام شعبان واحمد الأرملي وعيسى خلف.

وحرص الزملاء على التقاط بعض الصور التذكارية لتلك اللقاءات المحببة الى قلوب الجميع، حيث حرص الجميع على الظهور في الصورة الجماعية وكذلك في صور متفرقة ضمت فهد المنيس وناصر القيسي ومنذر الصالح وعمر الرحماني وفواز ابل.



ويظهر في الصور تبادل الزملاء فهد المنيسي وعبدالمحسن ابل وسعود الغانم وهاني السمرا اطراف الحديث والسعادة تبدو واضحة على وجوههم.