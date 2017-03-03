منحت مؤسسة «سيرفس هيرو» ـ المؤشر الوحيد في الكويت لقياس مستوى رضا العملاء والمستهلكين على الخدمات المقدمة لهم على مستوى الكويت ـ شركة زين المركز الأول على مستوى قطاع الاتصالات المتنقلة للمرة الخامسة، وذلك عن فئتي «أفضل مشغل اتصالات» و«أفضل مزود خدمات إنترنت» في الكويت عن العام 2016.

وذكرت «زين»، التي تملك أكبر شبكة اتصالات متطورة في الكويت في بيان صحافي، أن فوزها بهذه الجوائز جاء تقديرا لدورها في التفوق على توقعات عملائها بالشكل الذي يرضي طموحات ورغبات العملاء، وذلك خلال الحفل الذي نظمته مؤسسة «سيرفس هيرو» في فندق العنوان دبي مول في دبي الأسبوع الماضي بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة دبي ماجد الغرير والرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في زين الكويت سعد بسيسو والمتحدث العالمي ومؤلف الكتب الأكثر مبيعا رون كوفمان، بالإضافة إلى نخبة من مسؤولي القطاع الخاص من مختلف القطاعات.

وأكدت الشركة أن حصولها على هذه الجائزة المرموقة للمرة الخامسة يعكس مدى حرصها على تحقيق أعلى معدلات رضا العملاء بالشكل الذي يعزز من ريادتها في السوق الكويتي، خاصة أنه قد تم تقييمها على أساس ما تقدمه من جودة الخدمات وما تتمتع به من الريادة والامتياز في خدمة العملاء، وبناء على ثقة عملائها بجودة خدماتها.

وبينت زين أن هيئة لجنة التحكيم منحتها المركز الأول في فئتي قطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت لنجاحها في تحقيق أعلى معدلات رضا العملاء عن جودة وكفاءة الخدمات والمنتجات التي تقدمها لعملائها، لتتصدر قائمة الشركات المتنافسة، وهو الأمر الذي تعتبره الشركة بمنزلة شهادة تقدير خاصة تثبت مدى التزامها وحرصها على مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها لقاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت.



وأوضحت الشركة أن لجنة التحكيم التي شكلتها «سيرفس هيرو» لتقييم الشركات تتكون من مجلس استشاري حيادي يتضمن مؤسسات تعليمية رائدة، ونخبة من المهنيين المرموقين، وبصفتهم أعضاء حياديين فإن مهمتهم الإشراف على سلامة جمع النتائج على أسس علمية مدروسة وضمان مصداقيتها، والاطلاع على الأسس العلمية المتبعة في الاستبيانات وضمان دقة النتائج وموضوعيتها والتأكد من أنها تعكس رأي المستهلكين.