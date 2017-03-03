قالت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) ان المحكمة البريطانية أصدرت أول من أمس، حكما لصالح شركة أثير للاتصالات العراق المحدودة، التابعة للشركة في الدعوى المقدمة ضد شركة جلوبال تليكوم هولدنج.



وأضافت «زين»، في افصاحها للبورصة أمس أن القرار الذي تبلغت به «أثير العراق» أيد في مضمونه استحقاقها 60 مليون دولار تعويضا عن المبالغ الضريبية المدفوعة، بالإضافة الى 7.7 ملايين دولا بدل فوائد عن الفترة من تاريخ المطالبة حتى تاريخ 15 مارس 2017.



وأوضحت «زين»، أن المحكمة حكمت أيضا على المدعى عليها ـ جلوبال تليكوم ـ بسداد 1.25 مليون دولار لصالح أثير نظير ما تحملته الأخيرة من أتعاب مهنية، ونفقات في دعواها.