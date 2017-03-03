أوصى مجلس الإدارة لشركة أعيان العقارية بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 6.5% من رأس المال، ما يعادل 6.5 فلوس لكل سهم.



وأظهرت نتائج الأعمال الشركة نمو أرباح الشركة خلال الربع الرابع من 2016 بنسبة 8%، مقارنة بالفترة المماثلة عام 2015.



وبحسب النتائج، بلغت أرباح الشركة خلال الفترة 1.7 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 1.6 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2015.



وطبقا للنتائج، بلغت أرباح الشركة في العام الماضي نحو 2.75 مليون دينار، مقابل ربح قيمته 2.71 مليون دينار في عام 2015، بزيادة 1.5%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن نمو الأرباح يتماشى مع أداء الشركة.