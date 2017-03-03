قال تقرير «بيتك كابيتال» ان مؤشرات بورصة الكويت شهدت اسبوعا سلبيا حيث اغلق المؤشر السعري عند 6767.0 نقطة بنسبة انخفاض 0.63% ليغلق عند 42.74 نقطة مقارنة مع الأسبوع السابق. فيما شهد مؤشر المثنى الإسلامي انخفاضا هذا الأسبوع بنسبة 0.79% ليغلق 664.35 خلال الأسبوع. وانخفض مؤشر سوق الممتازة مؤشر كويت 15 ليغلق عند 1.17 نقطة بنسبة 0.12% ليغلق عند 970.49.

وبالنسبة لنشاط السوق، بلغت أحجام التداول الاسبوعية 1042.53 مليون سهم مقارنة بـ 1820.73 مليون سهم في الاسبوع السابق بانخفاض بنسبة 42.7% من بين المساهمين الرئيسيين، شهد قطاع الخدمات المالية (المساهمة 33.71%) 351.41 تداول مليون سهم مقارنة 522.15 مليون سهم في الأسبوع السابق، في حين أن القطاع العقاري (المساهمة 35.78%) تداول 372.97 مليون سهم مقارنة بـ 729.42 مليون سهم في الأسبوع السابق.



وشهدت القيمة السوقية الاجمالية انخفاضا هذا الأسبوع حيث بلغت 29.15 مليار دينار بنسبة 0.6% على أساس أسبوعي. أما بالنسبة لأسهم الشركات الكبرى، بنك الكويت الوطني (القيمة السوقية: 4.28 مليارات دينار) شهد ارتفاعا بنسبة 2.7% خلال الأسبوع، في حين شهدت شركة الاتصالات المتنقلة - زين (القيمة السوقية 2.048 مليار دينار) انخفاضا بنسبة 1.04% خلال الاسبوع.



وشهد البنك الأهلي المتحد (القيمة السوقية: 1.636 مليار دينار) انخفاضا بنسبة 3.23% خلال الأسبوع.



على صعيد الشركات الإسلامية، من أصل 56 شركة إسلامية مدرجة، ارتفعت أسعار اسهم 10 شركات، بينما تراجعت أسعار أسهم 35 شركة خلال الاسبوع.

وشهدت القيمة السوقية لمجموع الشركات الإسلامية المدرجة انخفاضا بنسبة 0.92% بالقيمة السوقية خلال الاسبوع لتغلق عند 8.160 مليارات دينار.