ينطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب في دورته الجديدة لعام 2017 في الفترة من ٣ الى ١١ مارس الجاري، اذ يعد المهرجان أكبر تظاهرة ثقافية في الشرق الأوسط تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة، وقد شهد المهرجان منذ تأسيسه قبل ثماني سنوات نجاحات متواصلة وكتبت له إنجازات كبيرة.



وفي دورته الأولى، قبل ثماني سنوات بدأ المهرجان بمشاركة 65 كاتبا، وفي عام 2016، استضاف المهرجان أكثر من 160 مؤلفا وشاعرا ومبدعا من أكثر من 35 دولة، توافد لجلساتهم ومحاضراتهم على مدار أسبوعين أكثر من 40000 زائر، وقد شارك في دورة 2016 أكثر من 40 مبدعا عربيا، ممن لهم حضورهم الكبير على مستوى العالم.



وفي هذا الصدد، تشارك من الكويت الكاتبة هدى القدومي بفعاليتين، الأولى ورشة عمل كتابة قصة قصيرة لفئة الأطفال، والثانية قراءة ومناقشة كتاب «رحلة فيل» والموجه لليافعين، إضافة إلى ذلك ستدير ندوة عربية - انجليزية عن أعمال فانتازيا الشباب بمشاركة مؤلفين عرب وأجانب.



وتقول القدومي في مقابلة مع «الأنباء» ان المهرجان نجح في تعزيز دور السياحة الثقافية في إمارة دبي، وتضيف ان الثقافة والأدب هما عاملا جذب يستقطبان أعدادا كبيرة من الزوار والمهتمين، وفيما يلي تفاصيل المقابلة:



عبدالرحمن خالد

حدثينا عن مشاركتك في المهرجان، وماذا ستقدمين خلاله؟

٭ أشارك بفعاليتين، الأولى ورشة عمل كتابة قصة قصيرة لفئة الأطفال، والثانية قراءة ومناقشة كتابي «رحلة فيل» والموجه لليافعين، إضافة إلى ذلك سأدير ندوة عربية/ انجليزية عن أعمال فانتازيا الشباب بمشاركة مؤلفين عرب وأجانب.



هل شاركت بمهرجانات اخرى تختص بالآداب؟



٭ هذه المرة الثالثة التي أشارك فيها بمهرجان طيران الإمارات للآداب الذي أعتبره من أفضل المهرجانات عربيا، وما يميزه هو أنه يستقطب شرائح من جمهور عريض من جميع الجنسيات، ويجمع بين الثقافة والفن والمتعة.



كيف ترين مهرجان طيران الامارات للآداب؟



٭ أشعر بالسعادة عندما تصلني دعوة من مهرجان طيران الآداب، لأنها تتيح المجال لتبادل ثقافي نوعي وحقيقي، وبرنامج المهرجان الحافل بالنشاطات والزيارات والفعاليات المصاحبة يخلق حالة احتفالية ممتعة لا أجد مثيلا لها في الوطن العربي.



هل يمنح فرصة للكتاب لتفجير طاقاتهم؟ ولماذا؟ وما أبرز مميزاته؟



٭ حالة الوصل والتفاعل مع القراء، سواء من خلال جلسات المهرجان أو الزيارات الميدانية للمدارس أو لقاء الطلبة والمدرسين، هي فرصة للكاتب أن يجدد علاقته مع كتبه والتعرف على الآخر ودفعة قوية لعملية «صناعة الأدب وصناعة الكتاب» التي تحتاج إلى تحريك طاقات جهات عديدة: ناشرين، موزعين، مترجمين، مكتبات، مؤسسات تعليمية وفنانين.



مهرجان طيران الامارات يحرك عجلة هذه الصناعة، مولدا نهضة معرفية حقيقية وفاعلة، كيف ترين المشاركين خلال مهرجان هذا العام؟



٭ لم يتسن لي التعرف إلى كل الأسماء، فهي أعداد كبيرة، ولكني متحمسة جدا للقاء كتاب أعرفهم، وفرصة للتعرف على كتاب جدد.



برأيك، هل دول الخليج بحاجة الى عمل مهرجانات عن الآداب كهذا المهرجان؟



٭ نجح المهرجان في تعزيز دور السياحة الثقافية في إمارة دبي، والثقافة والأدب هما عوامل جذب يستقطبان أعدادا كبيرة من الزوار والمهتمين.



ومفهوم السياحة الثقافية مازال جديدا في المنطقة العربية، ومهرجان طيران الإمارات سباق في الخليج وفي الوطن العربي لدعم هذا القطاع المهم، بل وربما أوجده! نجاح التجربة في بلاد أخرى يعتمد على مدى قابلية الدول المضيفة من توفير التسهيلات والتجهيزات السياحية لاستقطاب المشاركين في مهرجان أدبي - ثقافي.

عن المهرجان

يهدف المهرجان، الحائز على العديد من الجوائز، إلى تشجيع قيم الحوار الأدبي، وإثراء النقاش وتبادل الأفكار الأدبية والثقافية العظيمة على نطاق واسع، ويحتضن المهرجان عددا كبيرا من الجلسات الأدبية وحلقات النقاش والورش لأشهر المؤلفين والمفكرين والمبدعين، كجيفري آرتشر، ونوال سعداوي، وشيمامندا أديتشي، وغيرهم.

وتتمثل رؤية مهرجان طيران الإمارات للآداب في إثراء الساحة الأدبية والثقافية، وتشجيع المطالعة وغرس محبتها في نفوس النشء، وتشكيل رافد للإلهام وحافز للذين لا يقبلون على القراءة، من خلال الفعاليات التي يشترك فيها الكتاب والمفكرون والمبدعون من جميع أنحاء العالم.

وتحتضن أيام التعليم الفعاليات الأكثر شعبية في فترة المهرجان، حيث يلتقي الطلبة والناشئون بكتابهم المفضلين، ويتفاعلون معهم من خلال الجلسات والزيارات المخصصة للمدارس.

وتعد مسابقات الكتابة لجميع الأعمار (باللغتين)، من أهم فعاليات المهرجان، إذ تتيح للطلبة تقديم مواهبهم من خلال المشاركات الشعرية، والكتابات القصصية، ومهارات القراءة وعروض الأداء.



ويعد مهرجان طيران الإمارات للآداب أبرز فعاليات وأنشطة مؤسسة الإمارات للآداب، التي تأسست عام 2013 في دبي بموجب مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويقام برعاية كريمة من سموه، بالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة العامة للإمارة التي تعنى بالثقافة والفنون والتراث.

هدى القدومي في سطور

هدى الشوا القدومي كاتبة كويتية حاصلة على جائزة الشيخ زايد للكتاب لأدب الأطفال عام 2008. ألفت العديد من كتب الأطفال، منها الكتاب المتميز، «رحلة الطيور إلى جبل قاف»، «دعوى الحيوان ضد الإنسان عند ملك الجان»، «الرجل الأصفر»، «كاشف الأسرار»، «رحلة فيل»، «أبوللو على شاطئ غزة».

أسست شركة «طاقة» للإنتاج، التي تنتج المشاريع الثقافية في الكويت والمنطقة العربية، من إنتاجها الأوبريت العربي «أخناتون»، والفيلم الوثائقي القصير، «غرفتي الوردية»، والمونودراما «Freya»، وتحضر لتقديم عرض لمسرح عرائس الظل، بعنوان هدية.