الإعلان يأتي ضمن مسؤولية « بيتك» الاجتماعية

بلغ عدد المشاهدات على اعلان بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ56 ويوم التحرير الـ26 على موقع اليوتيوب على الانترنت اكثر من مليون و300 الف مشاهدة، وهو ما يؤكد تميز الاعلان وجودته، حيث أطلق «بيتك» اعلانه لهذه المناسبة مجسدا من خلاله أهميتها التي تضفي على الكويت أجواء من الوحدة الوطنية والفخر بالانتماء المتجذر والبهجة بالحرية وحب الوطن، وذلك إيمانا من «بيتك» بأهمية دوره الاجتماعي والوطني.

وتشيد كلمات الإعلان الذي تم إنتاجه بأصوات بشرية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، بلحمة أهل الكويت، كاشفة السر الكامن وراء ذاك التعاضد حيث تقول في مطلعها «فيها سر.. هالبلد فيها سر.. والسر فيها، بعد الله، أهلها الطيبين»، اذ تجسد هذه الكلمات وحدة أهل الكويت وتؤكد طيبة أهلها التي تشكل سدا منيعا يحفظها من كل مكروه، كما تؤكد قوة الشعب الكويتي وتمسكه بجذوره وأرضه، اذ تقول «الله أكبر يا شعب مهما يصير.. محفوظ من رب السما المولى القدير.. على كثر ما مر ما عمره يتأثر.. الله أكبر يالكويتي.. وآه كم أنت كبير».

ويحرص «بيتك» انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية والوطنية، على مشاركة المجتمع في كل المناسبات لاسيما الوطنية منها، بما يؤكد اهتمامه ببيئته التي يعمل بها ويبرز مكانته الداعمة لجهود الدولة في مجالات عدة بما يضعه في بوتقة واحدة مع مكونات المجتمع، وبما يشكل حافزا لمؤسسات القطاع الخاص بأن تحذو حذوه في تحمل أعباء المسؤولية المجتمعية في مجالاتها المختلفة والاهتمام والمشاركة بقضايا المجتمع.

وقد بث «بيتك» الإعلان عبر القنوات التلفزيونية والصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بما فيها قناة الكويت الأولى، وتلفزيون الراي، وراديو الكويت - قرآن، فضلا عن جميع قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي - انستغرام ويوتيوب وتويتر وسناب شات وفيسبوك بهاشتاغ #كم_أنت_كبير.