جابر: أنهينا كل الاستعدادات لإطلاق المعرض بحلته الجديدة

العثمان: «السرب» تسعى دائماً لاقتناص الفرص العقارية بالكويت

التركيت: تملك العقار بألمانيا يشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الخليجيين



ينطلق غدا «معرض العقارات الكويتية والدولية»، بتنظيم من شركة اكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، حيث سيستمر حتى 8 مارس الجاري في فندق الريجنسي.



وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي في الشركة إيهاب زكري جابر انتهاء الاستعدادات كافة من اجل إطلاق المعرض في حلته الجديدة والمتميزة دائما، بمشاركة نحو 40 شركة عقارية متميزة ستعرض أفضل المشاريع في السوق المحلي والخليجي والعالمي.



وأشار جابر الى ان جميع المشاريع التي سيتم عرضها خلال فترة المعرض ستلبي احتياجات المستثمرين كافة سواء من ناحية الأسعار او المساحات او المواقع. وأوضح ان الشركة تسعى من خلال فريق عمل متكامل إلى أن تقدم للمستثمر الكويتي كل ما هو جديد ومميز في معرض العقارات الكويتية والدولية، الحدث الأكبر على الإطلاق خلال شهر مارس الجاري.

«السرب»

قال الرئيس التنفيذي في شركة السرب للتطوير العقاري بدر العثمان إن الشركة تسعى دائما إلى اقتناص الفرص العقارية والسياحية داخل الكويت، ومن هذا المنطلق دأبت الشركة على التنويع بالمشاريع العقارية الملائمة لجميع فئات المجتمع من خلال الأسعار والتصاميم التي تلبي كل احتياجات الراغبين بالاستثمار في هذه المشاريع.

واشار العثمان إلى أن الشركة لديها مشروع الشراع الذي تقوم بطرحه وهو مكون من 88 شاليها بمساحة إجمالية تصل إلى 6800 متر مربع وبنماذج وابعاد مختلفة منها دور أرضي وأول وثاني وروف.

وأشار العثمان إلى أن المشروع تم تصميمه على شكل بوم الكويت القديم وله طابع يجمع بين الماضي والحاضر، لافتا إلى أنه يضم عددا من الوحدات السكنية منها نظام شقق، غرفة ماستر و3 غرف أو غرفتين نوم وحمام وغرفة خادمة بحمام خاص وصالة جلوس ومطبخ وبلكونة.

ولفت إلى أن هذه النماذج مختلفة الوجهات ومطلة على شاطئ الخور مباشرة، كما تطل الواجهة الخلفية للمشروع على حدائق خضراء، مع العلم ان جميع الشقق في المشروع مؤثثة بالكامل من أشهر محلات الاثاث في الكويت بما في ذلك المطابخ والكهربائيات.

أما فيما يتعلق بمشروع دار الشرهان، فقال العثمان انه يشتمل على واجهة واسعة متاحة لسكانه، ومن مميزات المشروع أن امتداد الواجهة تصل إلى 16 مترا مع مواقف للسيارات.

«ماجد التركيت»

قال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة ماجد التركيت لبيع وشراء العقارات والأراضي ماجد عبدالله التركيت إن تملك العقار في المانيا يشهد اقبالا كبيرا وخاصة من المستثمرين الخليجيين وذلك لأسباب عدة، مضيفا أن المانيا تعتبر الاقتصاد الأقوى في اوروبا بل وعلى مستوى العالم، وتعتبر من افضل المواقع الاستراتيجية حيث يسهل الوصول إلى جميع دول أوروبا الغربية والشرقية.

وأشار التركيت إلى أن الخدمات في ألمانيا تعتبر من أرخص الخدمات على مستوى العالم، مشيرا الى اهتمام «شركة حكيم للعقارات» بالمشاركة في المعرض من خلال وجود رئيسها إبراهيم حكيم لأول مرة، وعبر وكيلها في الكويت مجموعة ماجد التركيت لبيع وشراء العقارات والأراضي.



وأضاف التركيت أن المشاركة في المعرض تأتي من أهمية هذا الحدث العقاري، حيث ستعرض مجموعة ماجد التركيت بصفتها وكيلا لحكيم للعقارات الألمانية مجموعة من الفلل والمنازل والاراضي والشقق في مقاطعة (أرض الراين) في ألمانيا الاتحادية، حيث تتميز هذه المقاطعة بطبيعتها الخلابة وجمال المناظر الطبيعة ورخص أسعار العقارات بها حيث يمكنك تملك عقار بأسعار تبدأ من 50 ألف يورو.



وعن تخوف بعض المستثمرين من ارتفاع الضرائب السنوية على العقارات، ذكر التركيت أن الضرائب مقبولة جدا وهي على حسب موقع العقار، إلا أنها لا تكاد تذكر إذ قورنت بغيرها من الدول.

«يسر الدولية»

كشف المدير الإقليمي في شركة يسر الدولية العقارية فواز العتيبي عن التسويق لأول مرة في دولة البرتغال في أوروبا حصريا لشركة يسر المتعاقدة مع كبرى الشركات هناك، حيث سيتم طرح حزمة كبيرة من المشاريع المتنوعة في اجمل مدن البرتغال مثل مدينة الجارف وبورتو ولشبونة بأسعار مغرية بما يتسنى للعملاء اختيار الأفضل لهم.



وأشار العتيبي إلى توجه شركة يسر الى التسويق في جمهورية البوسنة والهرسك، حيث جمال الطبيعة وتوافر كافة الخدمات بالقرب من مشاريعنا سواء في مدينة أوسينيك أو مدينة فيسيكو، واسعار الأراضي تنافسية بشكل سيلاحظه جميع عملائنا اثناء المعرض.

وأكد على ان الشركة تعمل بمنتهى المصداقية والشفافية لترسيخ الثقة على المدى القريب والبعيد وذلك بتقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت ان الارض مرخصة سكنية وتقع في المناطق العمرانية.