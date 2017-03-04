تحتفـي شركــة نيــو جينريشن موتورسايكلز، الوكيل الحصري لدراجات زيرو موتورسايكلز في الكويت، بإنجازين مهمين تحققا خلال فعاليات معرض كويت رايدرز للدراجات 2017، أكبر معرض للدراجات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث احتفلت العلامة بمساهمتها الناجحة كراع رئيسي للمعرض، وبفوزها بمسابقة السباق البطيء عبر دراجة Zero S المميزة.



وتكتسب دراجات زيرو موتورسايكلز الكهربائية شعبية واسعة من خلال قدرتها على التنافس مع الدراجات العاملة على الوقود، وأظهرت هذه الدراجات متانة كبيرة ومرونة وكفاءة عالية عبر فوزها بالسباق الذي يركز على التوازن والقدرة على التحكم، لتكون آخر دراجة تعبر خط النهاية الفائزة في السباق، وجاء هذا الفوز تتويجا لبرنامج الانشطة الناجح الذي أجرته شركة نيو جينريشن موتورسايكلز، حيث تصدرت الشركة المشهد العام كراع رئيسي للمعرض، كما قامت بالتفاعل مع الآلاف من عشاق الدراجات، وقامت الشركة أيضا بعرض ميزات الدراجات من طراز زيرو قبل كشفها النقاب عن دراجة Zero DS الملائمة للسير ضمن المدينة والمعدلة خصوصا لعرضها خلال المعرض.



وبهذا الصدد، قال مدير عام شركة نيو جينريشن موتورسايكلز فيصل المطوع: شهد معرض الكويت للدراجات نجاحا كبيرا، وخاصة بالنسبة لنا كرعاة للمعرض، حيث كان تفاعلنا مع عشاق الدراجات والعملاء المحتملين مثمرا للغاية، كما وفر لنا المعرض المنصة المثالية لاستعراض دراجات زيرو موتورسايكلز.