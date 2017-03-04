أعلنــت مؤسســــة «إنفستكورب» المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، عن إتمام صفقة استحواذه على شركة «3i لإدارة الدين» من «مجموعة 3i» ودمجها في وحدات أعماله.

وقد أضافت وحدة العمل الجديدة، التي تحول اسمها الآن إلى «إنفستكورب لإدارة الائتمان»، أصولا مدارة بقيمة 11 مليار دولار، ليصل إجمالي الأصول التي يديرها «إنفستكورب» إلى نحو 21.4 مليار دولار.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى «إنفستكورب» محمد العارضي: «تعد هذه الصفقة منعطفا مهما يدعم الاستراتيجية الطموحة التي أطلقها إنفستكورب العام الماضي لرفع قيمة أصوله المدارة إلى 25 مليار دولار على المدى المتوسط.

وأضاف: «تأتي «إنفستكورب لإدارة الدين» في إطار تجسيد رؤيتنا العالمية الرامية إلى دعم عملائنا بمجموعة متنوعة من فرص الاستثمارات البديلة في مختلف المناطق الجغرافية، فنحن اليوم ننطلق في المرحلة التالية من مسيرة نمو المؤسسة، بحضور عالمي راسخ ومكانة قوية في السوق وقدرات تنافسية أعلى من أي وقت مضى».