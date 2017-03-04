انخفض الذهب أمس الجمعة متجها لتكبد أخبر خسائره الأسبوعية في نحو أربعة أشهر مع تزايد التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيمضي قدما في رفع الفائدة الأميركية هذا الشهر.

وزاد احتمال رفع الفائدة الأميركية في مارس إلى نحو 80% بحلول الخميس الماضي من 66% في منتصف الأسبوع بعد تصريحات تميل إلى التشديد النقدي من وليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وجون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو.

وترقب المتعاملون أي مؤشرات تعزز هذه التوقعات من رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين ونائبها ستانلي فيشر حين تحدثا أمس الجمعة.

ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لأنه يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.