سجل الصندوق الأكبر في العالم لمعاشات التقاعد أكبر أرباح فصلية في تاريخه، مع ارتفاع الأسهم اليابانية، وتراجع الين الذي عزز الاستثمارات الخارجية عقب فوز «دونالد ترامب» في الانتخابات.

وأعلن صندوق التقاعد الحكومي الياباني بحسب «أرقام» ان عائده بلغ 8% أو 10.5 تريليونات ين «حوالي 92 مليار دولار» في الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2016، لترتفع أصوله إلى 144.8 تريليون ين.

وأضافت الأسهم المحلية 4.6 تريليونات ين بعدما سجل مؤشر «توبكس» للأسهم اليابانية أفضل أداء فصلي منذ عام 2013، لتفوق الخسارة الناتجة عن حيازات السندات اليابانية، بينما قفزت الأسهم الخارجية والدين مع تراجع الين أمام الدولار.

وبلغ عائد الأسهم اليابانية 15% خلال الثلاثة أشهر، بينما أضافت الأسهم الخارجية 16%، بسبب انخفاض الين 13% مقابل الدولار، وهي الزيادة الأكبر منذ عام 1995.

بينما تراجعت السندات المحلية التي في حيازة الصندوق 1.1%، لتتراجع حيازاتها إلى 33% من الأصول، بينما أضافت السندات الأجنبية 8.8%.