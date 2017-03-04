430 فرنكاً سويسرياً معدل إنفاق السائح الخليجي باليوم

يوسف لازم

قالت هيئة السياحة السويسرية إنه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2016، احتل السياح من السعودية المركز الأول بين دول مجلس التعاون في زيارة سويسرا، تلاهم الإماراتيون ثم الكويتيون في المركز الثالث، حيث زار سويسرا نحو 31 الف كويتي خلال الفترة.

وأضافت الهيئة خلال ورشة عمل نظمتها في الكويت أخيرا، ان عدد الزائرين لسويسرا خلال الفترة المذكورة بلغ 328 ألف سائح قضوا اكثر من 920 الف ليلة بزيادة قدرها 3% عن الفترة نفسها من 2015، وبمعدل إنفاق بلغ بالمتوسط 430 فرنكا سويسريا في اليوم الواحد. ويحتل الزوار القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى من حيث الإنفاق السياحي اليومي على نطاق العالم.

وقال سفير الاتحاد السويسري لدى الكويت الدو دي لوكا ان استمرار نمو عدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون إلى سويسرا أدى إلى زيادة المسؤولية الملقاة على عاتق هيئة السياحة السويسرية تجاه سوق السياحة في الخليج، حيث بدأ التفكير بتعزيز أنشطتها داخل دول مجلس التعاون الخليجي، عن طريق مكتبها الإقليمي في دبي، الذي يضطلع بهذه الأنشطة منذ عام 2003.

وعن العلاقات الاقتصادية بين الكويت وسويسرا، أوضح لوكا أن البلدين احتفلا العام الماضي بمرور 50 عاما على نشأة العلاقات بينهما مما يدل على امتداد وقوة العلاقة بينهما، ولكن الصادرات السويسرية إلى الكويت تتعدى الساعات والشوكولاتة، فهناك المجوهرات وآلات التصنيع والمكائن في مختلف الصناعات والاستخدامات الفردية.

وقد بلغ حجم الصادرات السويسرية إلى الكويت العام الماضي نحو نصف مليار دولار، فيما لم تتعد الصادرات الكويتية 52 مليون دولار وكلها تعتمد على النفط الخام.

وتم خلال الورشة الاعلان عن الحملة الترويجية «تجربة السفر عبر سويسرا» من خلال لقاء ممثلي هيئة السياحة مع نحو 1300 من ممثلي هيئات السفر ووكالات السياحة من دول مجلس التعاون الخليجي، تناول أفكارا لأكثر من 700 تجربة فريدة من نوعها في الطبيعة، بينما تناولت ورش العمل الخاصة بالحملة الترويجية سبل التعاون التي تساعد على زيادة عدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى سويسرا.

وتعد سويسرا أحد أبرز الوجهات السياحية للعلاج الطبي والعافية، ومن أبرز الأماكن فيها: سان موريتز، زيورخ، جنيف، لوزان، لوغانو، وباد راغاز، وتضم جميعها مجموعة واسعة من الفنادق الممتازة. ولدى سويسرا منذ أربع سنوات، مؤسسة تسويق جديدة تسمى «سويس هيلث»، التي تعمل على الترويج للمستشفيات الجامعية والعيادات الخاصة.