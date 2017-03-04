المهرجان يختتم أعماله اليوم وسط إقبال كبير على فعالياته يختتم اليوم «مهرجان دبي للمأكولات» الاحتفال السنوي الخاص بفنون الطهي في نسخته الرابعة، وشهد الاحتفال مجموعة فعاليات أكبر وأفضل من أي وقت مضى، وقدم «المهرجان» الذي يحمل شعار «تذوق أشهى النكهات» إلى عشاق ومتذوقي الطعام برنامجا مميزا تواصل على مدار 17 يوما حافلة بالأنشطة المتنوعة والعروض الترويجية بمشاركة أبرز مشاهير الطهاة، وشهد الحدث حضورا جماهيريا واسعا من قبل المقيمين والسياح على حد سواء.



يختتم اليوم «مهرجان دبي للمأكولات» الاحتفال السنوي الخاص بفنون الطهي في نسخته الرابعة، وشهد الاحتفال مجموعة فعاليات أكبر وأفضل من أي وقت مضى، وقدم «المهرجان» الذي يحمل شعار «تذوق أشهى النكهات» إلى عشاق ومتذوقي الطعام برنامجا مميزا تواصل على مدار 17 يوما حافلة بالأنشطة المتنوعة والعروض الترويجية بمشاركة أبرز مشاهير الطهاة، وشهد الحدث حضورا جماهيريا واسعا من قبل المقيمين والسياح على حد سواء.

هذا، وجمع «مهرجان دبي للمأكولات» أفضل ما تقدمه دبي في فنون الطهي، وسلط الضوء على مختلف أنواع المأكولات المتوافرة في جميع أنحاء المدينة، بدءا من تجارب تناول الطعام في المطاعم الراقية وصولا إلى اكتشاف المطاعم غير المعروفة «الخفية».



كما قدم المهرجان أحدث الاتجاهات والمفاهيم في مجال الغذاء وأتاح الفرصة لتجربة المأكولات الراقية الحائزة على الجوائز بتكلفة أقل. وبالإضافة لذلك قدم المهرجان عددا كبيرا من الفعاليات المتعلقة بالمأكولات أشبع رغبات عشاق الطعام في مختلف أنحاء المدينة، وكانت اهم الفعاليات: «كانتين الشاطئ» برعاية اتصالات، وأسبوع دبي للمطاعم برعاية «ميلي»، و«الجواهر الخفية»، بالإضافة إلى حملة «تذوق واربح» الترويجية.



وبهذه المناسبة، قال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: قدم مهرجان دبي للمأكولات نسخته الرابعة هذا العام، والذي نجح في استقطاب أبرز الطهاة وهواة الطهي من مختلف أنحاء العالم إلى إمارة دبي، وشهد الاحتفال تعزيز الامارة مكانتها كوجهة رائدة ومتميزة لإقامة الفعاليات المميزة ذات الطابع العالمي على مدار العام.



فمن خلاله أتيحت الفرصة للناس كي يجتمعوا معا في دبي على مدار 17 يوما ليقوموا بتجارب رائعة ويتذوقون المأكولات المتنوعة، كما يمكنهم التعرف على مفاهيم المأكولات الفاخرة، وتناول الأطباق المحلية.