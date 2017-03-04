تخطو شركة سناب المالكة لتطبيق الرسائل الشهير «سنابتشات» نحو قائمة الكبار، بعد اقبال فاق التوقعات على الطرح العام الأولي الذي يعد الأعلى لشركة تكنولوجيا بالولايات المتحدة منذ تقييم «فيسبوك» في 2012.



الطرح الناجح لشركة سناب سيزيل عقبات كبيرة امام الشركة التي لم تتحول إلى الربحية بعد، فيما اتسعت خسائرها العام الماضي، بالإضافة إلى كونها تواجه تباطؤا في نمو المستخدمين في ظل المنافسة الشرسة من منافسين كبار مثل «فيسبوك».



وعمل مؤسسا «سنابتشات» «إيفان شبيجل» و«بوبي ميرفي» بعيدا عن الأضواء بعد أن أطلقا تطبيق التراسل الفوري لأول مرة عام 2011، وانتشر التطبيق بشكل واسع النطاق بين جيل الشباب من الألفية الجديدة.



وفي سبتمبر 2016، أعادت «سنابتشات» تسمية نفسها «Snap Inc» ووصفت نفسها بشركة الكاميرا، وأبدى مسؤولو الشركة رغبتهم في إعادة الابتكار في تكنولوجيا الكاميرات لتحسين حياة البشر وطريقة تواصلهم فيما بينهم.



ويبلغ عدد المستخدمين النشطين لتطبيق سناب شات نحو 158 مليون مستخدم من خلال 20 لغة، فيما يتم استخدام 25 مليار لقطة او سناب يوميا، فيما تجاوزت القيمة السوقية للشركة المالكة لتطبيق التراسل الفوري «سنابتشات» نظيرتها لشركات ذات أسماء شهيرة من بينها «تويتر» و«جوجل»، حيث وصلت القيمة السوقية نحو 28 مليار دولار في اول أيام الطرح.