جابر: الشركات العقارية تسوق مشاريع في أكثر من 20 دولة





تنطلق اليوم فعاليات معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأبرز والأكبر في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس الجاري في الريجنسي.



وكشف الرئيس التنفيذي في الشركة إيهاب جابر عن ان المعرض يشارك فيه 40 شركة مشاركة تطرح أكثر من 200 مشروع جديد في الكويت وعدة أسواق عربية وعالمية تناسب شرائح عديدة من المستثمرين والراغبين في التملك العقاري سواء داخل الكويت او خارجها.



وقال جابر إن الشركات المشاركة في المعرض تسوق هذا العام مشاريع في أكثر من 20 دولة إلى جانب السوق المحلي، مبينا في الوقت نفسه ان المشاركة الواسعة من مختلف المستثمرين والزوار والمستخدمين النهائيين في الدورات السابقة للمعرض تشير إلى الأهمية التي بات يحظى بها معرض العقارات الكويتية والدولية.



وأكد جابر أن «إكسبو سيتي» مازالت تتبوأ مكانة مرموقة بين الشركات المنظمة للمعارض بفضل الترتيب المتميز لتنظيم معارضها، ولاسيما وجود فريق محترف في الشركة يتمتع بخبرة كبيرة ويعمل بمهنية عالية من أجل إخراج المعرض بالشكل المطلوب والملائم الذي يناسب الأجواء والقطاع العقاري في الكويت.



«مرابحات العقارية»



قالت مديرة مشاريع أوروبا في شركة مرابحات للحلول العقارية عايدة القادري انه ومنذ قرابة السنة تقريبا واجه سوق العقارات في لندن تحديات كبيرة علاوة على استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي من جهة، ومع نزول قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى لم يشهده السوق منذ 31 عاما من جهة أخرى، وهذا ما تسبب في اهتزاز صورة السوق العقاري لدى المستثمرين والذي تسبب في نزول قيمة العقارات.



وعن كيفية مساهمة هذه الظروف باستفادة المستثمرين الكويتيين بشراء العقارات في لندن خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، لفتت القادري إلى أن هناك سببين رئيسيين لهذه الاستفادة يكمنان في تقلب العملات واستقرارها، كما أن السوق العقاري في لندن أثبت كعادته أنه واحد من أفضل فئات الأصول أداء في العالم مع متوسط قيمة ارتفاع وصلت إلى 280% خلال الفترة من 1996 ولغاية 2007 على الرغم من تباطؤ معدل النمو بعد الأزمة المالية العالمية، حيث بقي معدل الأصول في لندن 50% أعلى من 2007.



«القصور الحديثة»



قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة محمد فتحي ان «القصور الحديثة» تطمح من خلال مشاريعها في هولندا ودبي الى الانتقال من شركة تسويقية للمشاريع العقارية إلى شركة تقوم على تطوير العقارات في بلدان عدة، لافتا إلى أن الشركة تعاقدت مؤخرا على تسويق مشاريع عقارية كثيرة، وجددت بعض اتفاقيات مع بداية العام.



«أموال العقارية»



قال المدير التنفيذي والشريك في شركة أموال الكويت العقارية فالح المطيري إن الشركة ستطرح خلال المعرض مشروعاتها المميزة في الكويت بالإضافة لمشاريعنا الضخمة في كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية وجمهورية البوسنة والهرسك بالإضافة إلى جديد مشروعاتنا في إسبانيا في مدينة برشلونة بالتحديد وجميعها مشاريع قائمة وجاهزة للتسليم الفوري.



«هومز العقارية»



كشف المدير العام في شركة «هومز العقارية» حاتم يوسف أن الشركة تتوجه لطرق أسواق جديدة وطرح مشاريع عقارية متميزة في عدة دول منتقاة، وأوضح يوسف أن المشاريع التي سيتم طرحها هي مجمع المنار المكي وأبراج الصفوة في مكة المكرمة، ومشروع بهشة كنت في تركيا، ومشروع ماربيا لاجون في إسبانيا، مشيرا إلى أنها عبارة عن شقق مؤجرة وفيلات وشاليهات بمساحات تلائم جميع الأذواق في منتجعات سياحية ومجمعات سكنية راقية.



«آفاق العقارية»



وتشارك «آفاق» خلال المعرض بمجموعة مشاريع متميزة منها مشروع برج «فيتا سويت» الواقع في منطقة الجفير بمملكة البحرين، وهو أحدث مشاريع المؤسسة والتي نجحت خلال سنوات عملها السابقة في تشييد وتسويق 4 أبراج سكنية مميزة في عدة من مناطق المملكة وهي أبراج ناصر 1 و2، وبرج فيتا، وبرج آفاق، وهي الأبراج التي تم بيعها بالكامل، فضلا عن تسوقها وتأجيرها وتوزيع عوائدها على المستثمرين.



«الراية المتحدة»



أكد الرئيس التنفيذي في الشركة جاسم الفجي أن «الراية المتحدة» أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في المجال العقاري على مستوى الكويت والشرق الأوسط والتي تخصصت في السياحة الدينية، فضلا عن أنها تمتلك وتسوق مشروعها «نسك المدينة» الأهم والأصدق من حيث الانتفاع الفوري.



«إنفينتي العقارية»



كشفت نائب الرئيس التنفيذي في «إنفينتي العقارية» فاطمة بورحمة عن عدد من المشاريع الجديدة التي تعتزم الشركة طرحها أمام عملائها في القريب العاجل في عدد من الأسواق العالمية الجاذبة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تقع في أكثر الأسواق طلبا واستقرارا سواء كانت من الناحية السياسية أو الاقتصادية.



«المملكة الخليجية»



قال مدير المبيعات في «المملكة الخليجية» إبراهيم أبوعمارة خلال هذه المشاركة ان أهم المشاريع التي ستطرحها خلال المعرض أبرزها على الإطلاق هو مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية بجوار المسجد النبوي، وهو عبارة عن أبراج فندقية 5 نجوم يضم 3 أبراج بواقع 640 غرفة فندقية، والذي يتــم الانتهاء من تنفيـــذه خلال 18 شهر، على أن يتـــم تنفيذه على مرحلة واحدة، موضحا أن شركته توفر للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.



«دار الجوار»



كشف المدير العام في شركة دار الجوار العقارية محمد حمزة، عن الانتهاء من أعمال البنية التحتية في مشروع ناتورا دوجا سيتي الواقع في عاصمة تركيا السياسية انقرة، مشيرا الى الإقبال الواسع الذي يشهده هذا المشروع المتميز من قبل العملاء الخليجيين والكويتيين على حد سواء بفضل فكرة الخدمات الفريدة التي يتيحها أمام العملاء.



«ريماكس العقارية»



قال مدير عام الشركة خالد قطوم إن «ريماكس العقارية» تؤكد على استمرار على نهجها الحثيث في طرح المشاريع العقارية الآمنة والواعدة في عدد من الدول المهمة في العالم، «متخذة من الأصداء الجميلة والإقبال اللافت للمشاريع التي قدمتها في كل من تركيا وجمهورية البوسنة وإسبانيا، دافعا لمواصلة ذلك، بل التنويع أيضا».



«أساسات العقارية»



وصرح رئيس مجلس الإدارة لشركة مجموعة أساسات العالمية العقارية مشاري مرشد المرشاد المستثمر والوكيل الحصري لإدارة وتشغيل فندق الشرفة في مكة المكرمة والذي يبعد عن الحرم المكي حوالي 1200 متر، بأن الفندق تديره المجموعة ويتكون من 116 وحدة سكنية مفروشة بكامل خدماتها.



«إفرست بلاس»



كشف الرئيس التنفيذي في شركة إفرست بلاس عزت أبوالعز أن الشركة بدأت حاليا بالتوسع في مجال البناء والتطوير العقاري وأخذت اتجاها آخر، وأصبحت من الشركات المطورة وليس مسوقة للمشاريع، لافتا إلى أن الشركة تمتلك حاليا في منطقة «فيسكو» والمعروفة بالهرم منتجعا مكونا من 10 فيلات كل قطعة أرض مساحة 400 متر، سعر الأرض كاش خلال عرض يقدم في المعرض 4500 دينار كويتي.



«المزيدي العالمية العقارية»



وقال رئيس مجلس الإدارة في الشركة محمد إبراهيم المزيدي ان الشركة ستطرح خلال مشاركتها في المعرض مشاريع في كل من بريطانيا ودبي، حيث تشمل في دبي أول مشروع من المباني الخمسة المستحيلة على مستوى العالم بيوت تحت الماء وشاليهات المانية على البحر مباشرة مع إرادات مضمونة ويعتبر مشروعا مهما لمن يبحث عن التميز والفخامة، وأيضا مشاريع في بريطانيا أراض غير مصنفة تعتبر تحت التطوير وليست زراعية ذات وثيقة حرة ومصدقة من وزارة الخارجية البريطانية والسفارة البريطانية.



«بافاريا العقارية»



قال رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة بافاريا بدر الشريفي إن الشركة ستطرح خلال مشاركتها في المعرض مشاريعها المتعددة التي تقع في ضاحية صباح السالم، والتي تضم العديد من النماذج السكنية المتنوعة والمساحات المختلفة.



«الديار العقارية»



وتشارك شركة الديار في المعرض، حيث قال «المدير الإقليمي في الشركة عقيل الهذال إن الشركة تطرح ولأول مرة بالمعرض مشروع - مجمع نهر أوسيك السكني - وهو عبارة عن مجمع راق يتكون من 28 شقة (عمارتين)، بالإضافة إلى مشروعها في سراييفو بحي إليجا منتجع (لؤلؤة_اليجا) ومن ضمن مشاريعها التي ستشارك - «منتجع المنتزه - إليجا» يقع في منطقـــة إليجا إحدى مناطق وضواحي العاصمة سراييفو.