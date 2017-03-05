مندني: الجوائز تتويج لجهود توفير أعلى مستوى من الخدمات المالية الإسلامية في جغرافيات مختلفة





حصد بيت التمويل الكويتي «بيتك» 4 جوائز من مجموعة التمويل الاسلامي (إسلاميك فايننس نيوز) العالمية (IFN)، وهي جائزة افضل بنك اسلامي بالكويت لعام 2016، و«أفضل ممول صفقة في الكويت» والتي فاز بها عن مشاركته في ترتيب صفقة صكوك من الشريحة الاولى بقيمة 250 مليون دولار لبنك بوبيان، و«أفضل صفقة مشاركة» وذلك عن المشاركة بترتيب صفقة مرابحة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بقيمة 4.9 مليارات دولار، و«صفقة العام بالدولار الاميركي» عن صفقة استحواذ عقاري لمقر «باناسونيك» في ولاية نيوجرسي الأميركية، بقيمة 165 مليون دولار.



وقال وليد مندني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في «بيتك»، على هامش تسلمه الجوائز مع نائب رئيس اول قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية عبدالله الحداد، ونائب رئيس اول قطاع العقار صالح الخميس من «بيتك-كابيتال» التابعة لمجموعة «بيتك» في حفل الجوائز الذي اقيم في دبي، ان فوز «بيتك» بهذه الجوائز المتنوعة يعتبر تأكيدا على الريادة في صناعة التمويل الاسلامي والتميز في الأداء، كما هو تتويج لجهود «بيتك» في توفير أعلى مستوى من الخدمات المالية الاسلامية في الجغرافيات المختلفة التي يعمل بها وحافز لمزيد من الإنجاز والنجاح بشكل يتناسب مع الاهتمام الذي يحظى به «بيتك» من مختلف الجهات العالمية.

وشدد على الأهمية الكبيرة التي يوليها «بيتك» في هذه المرحلة للانجاز النوعي والجودة وحسن إدارة الإمكانيات، والاستفادة القصوى من القدرات البشرية والمادية للمؤسسة وتحقيق العمل المتكامل، فريادة «بيتك» في صناعة الصيرفة الاسلامية وانتشاره على جغرافيات متعددة، يعطيه ميزة مهمة تستدعي الاهتمام بتوظيفها والاستفادة منها بكل الوسائل، لافتا الى ان «بيتك» نجح في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات التقنية والتمويلية والمصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة والتي لبت طموحات عملائه وتوقعاتهم، مبينا ان «بيتك» استطاع أن يحقق مواءمة بين الالتزام بالقواعد والتطبيقات الشرعية التي تعد احد أهم أسس العمل في «بيتك» وبين احدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العمل المصرفي، الامر الذي رسخ دعائم استدامة نمو صناعة التمويل الاسلامي.



وقال ان «بيتك» يمتلك خبرات واسعة في العمل المصرفي الاسلامي وترتيب كبرى صفقات الصكوك، وكذلك قيادة تمويل مشاريع تنموية عملاقة في مجال البنى التحتية بما يغطي العديد من القطاعات الحيوية ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وان ما حققه «بيتك» من إضافة مهمة وتاريخ مشرف ونمو وتوسع في مختلف الأسواق وعلى كل المستويات جعله من أفضل البنوك الإسلامية في العالم ومرجعا للصيرفة الاسلامية.



وشدد مندني على مواصلة «بيتك» العمل وفق الخطط الموضوعة في كل الأسواق، مع التركيز على السوق الكويتي، مشيرا الى أن كل ما حققه «بيتك» في الأسواق الدولية من نجاح، لم يكن ممكنا دون الاستناد إلى أرضية صلبة وأداء مهني وعمل منهجي وتنوع وقدرة على المنافسة.