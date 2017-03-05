الخرافي: نفخر بكفاءات وإمكانيات الشباب الكويتي في الابتكار التكنولوجي وسط تواجد الشركات العالمية





احتضنت «زين» رواد الأعمال من الشباب الكويتي خلال فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف النقالة MWC17، الذي استضافته برشلونة الأسبوع الماضي، وذلك في جناحها الخاص بمعرض 4YFN لريادة الأعمال، وهو الحدث العالمي الأبرز الذي يجمع الشركات الناشئة الأكثر نموا في الخدمات الرقمية.

وأوضحت زين الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت أن هذه المبادرة جاءت بهدف دعم وتقديم المشاريع الكويتية الناشئة في المجالات التكنولوجية، وإبراز قدرات وإمكانات الشباب الكويتي في واحد من أكبر التجمعات العالمية لكبار المصنعين والمبرمجين والمشغلين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

واصطحبت زين معها 8 مشاريع شبابية في مجالات التكنولوجيا الناشئة للمشاركة في 4YFN، في مبادرة منها لمساعدتهم في عرض أفكار مشاريعهم، والتواصل مع المجتمع الاستثماري العالمي، مبينة أن الدعم الذي قدمته لهذه الكفاءات الكويتية الشابة في هذا الحدث العالمي، جاء بالتعاون مع مؤسسة المشاريع الناشئة الكويتية Brilliant Lab، وفي إطار سعيها إلى مواصلة استراتيجيتها الخاصة بمجالات الاستدامة.

وأشاد نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي خلال الزيارة التي قام بها إلى جناح زين لمشاريع الشباب في معرض 4YFN، بمبادرات وابتكارات الشباب الكويتي في المجالات التكنولوجية، وقال: «نؤمن بقدرات وإمكانات الشباب، وبما يقدمونه من أفكار وابتكارات في مجالات ريادة الأعمال».

وقال الخرافي: الابتكارات المستمرة من الشباب الكويتي، جعلت الكويت اليوم واحدة من الأسواق الواعدة في مجالات الابتكار الرقمي على مستوى أسواق المنطقة، خصوصا بعد الحركة الكثيفة التي شهدتها السوق الكويتية للعديد من المبادرات الناجحة في الخدمات الرقمية، وظهور تجارب مبتكرة في ميدان شركات التكنولوجيات الناشئة.



وبين قائلا: «إذا كنا بحاجة إلى أكثر من مجرد أفكار أو رؤية لإحداث تنمية مستدامة، ففي هذا الحالة يتحتم علينا أن نسهم في نشر ثقافة الابتكار في بيئة الأعمال، ولهذا تؤمن شركة زين بضرورة تسليط الضوء على فئة رواد الأعمال من الشباب الذين يسعون إلى تقديم أفكارهم المبتكرة وتطبيقها على أرض الواقع».

وأوضح الخرافي: تكشف التجارب الناجحة أن الاستثمارات المبكرة في التكنولوجيا الناشئة، تضع الشركات في قلب التطورات، وتدفع عجلة نمو الأعمال، ولهـــــذا فإن لم نقـــم بالمراهنة الأولى، سيكون من الصعب علينا أن نواكب اتجاهات، وتطورات بيئة الأعمال.

وأكد بقوله: «تدرك زين أن اهتمامها بمجالات الاستدامة، ودعمها المتواصل لفئة الشباب سيزودها بميزة تنافسية بالغة الأهمية، وبصفتها من رواد صناعة الاتصالات، كان لزاما على زين العمل على تطويع التقنية لغرض مواجهة تحديات سوق العمل، وهي تلتزم في ذلك بإيجاد وسائل فعالة تزيد من قدرات وطاقات الجيل القادم».

وأشار إلى أن زين تعتمد في استراتيجيتها على مقاربة فعالة لقضايا الشباب المتعلقة بسوق العمل، وذلك من خلال الاستثمار في أجيال المستقبل، وتمكين هذه الأجيال على نحو ترى فيه الشركة أنه سوف يعود بالفائدة في النهاية على نمو المجتمع على المدى الطويل.