إنترنت ثابت فائق السرعة ابتداء من 11 ديناراً شهرياً





أطلقت شركة فاست للاتصالات، الشركة المملوكة لـ Ooredoo الكويت، باقات إنترنت ثابت بأسلوب مميز يختلف عن المعتاد، بنظام الدفع الآجل شهريا بدلا من نظام الدفع المسبق السنوي المعتاد.



وابتداء من 11 دينارا شهريا، يستطيع العملاء الحصول على إنترنت ثابت فائق السرعة وبسعة غير محدودة.



وتتراوح سرعات الباقات المقدمة ما بين 10 Mbps و100 Mbps، وذلك بفضل استخدام تقنية شبكة الألياف الضوئية التي تزايدت رقعة انتشارها حول مختلف مناطق الكويت في الفترة الماضية.

وفي تعليق لها، قالت رئيس قطاع الأفراد في فاست للاتصالات نوف المشعان: نهدف في فاست للاتصالات من خلال استراتيجيتنا إلى أن تتماشى منتجاتنا وباقاتنا مع احتياجات عملائنا الكرام ونمط استخدامهم للإنترنت.



لا شك أن الإنترنت أصبح جزءا أساسيا من حياة الأفراد اليومية، حيث إن دور الإنترنت لا يقتصر على التواصل في عالم الأعمال والشركات، بل أصبح عاملا أساسيا للعديد من استخدامات الأفراد الحياتية.



فعلى سبيل المثال وليس الحصر، الإنترنت هو المشغل الأساسي للعديد من الخدمات والأجهزة المتعلقة بالترفيه بشكل يومي، مثل مشغلات الأفلام وأجهزة ألعاب الفيديو وغيرها.

وأضافت المشعان: حرصنا عند تصميم هذه الباقة على أن نوفر لعملائنا مرونة أكثر في الاستخدام، حيث إننا نقدم في الوقت الحالي أربع باقات بأسعار وسرعات متفاوتة لمرونة أكثر، إضافة إلى تخفيضات على القيمة الشهرية في حال الالتزام بعقد سنوي، نحن على يقين بأن خدماتنا المميزة ستحوز على رضا عملائنا الكرام.

يذكر أن فاست للاتصالات أطلقت هويتها الجديدة في وقت سابق هذا الشهر لتعكس الفلسفة المتجددة للشركة بتصميم عصري مختلف وألوان جذابة.



يهدف هذا التغيير لإحداث نقلة نوعية في سوق الشركات المزودة لخدمات الإنترنت، وذلك عن طريق تقديم منتجات مبتكرة تساهم في تلبية تطلعات العملاء المتزايدة المتعلقة بالتكنولوجيا.