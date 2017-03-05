فرص مضاعفة للفوز بالسحوبات الأسبوعية والشهرية وربع السنوية





أعلن بنك الكويت الوطني عن الفائز في سحب شهر فبراير لحساب الجوهرة، حيث فاز صقر عبدالعزيز المناعي بمبلغ 125 ألف دينار وقد تم السحب والإعلان عن اسم الفائز يوم الثلاثاء 28 فبراير عبر إذاعة مارينا أف أم 90.4 على الهواء مباشرة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.



والسيد المناعي هو الفائز الرابع لشهر فبراير 2017، حيث فاز أيضا 3 عملاء بجائزة 5000 دينار في السحوبات الأسبوعية من الجوهرة في الشهر ذاته.

ومنذ بداية سحوبات الجوهرة، فقد تم الإعلان عن أكثر من 11000 رابحا ومازال يواصل البرنامج نجاحه في استقطاب العديد من العملاء ليكون بمنزلة أضخم برنامج جوائز في الكويت والخيار الأول للعملاء بفضل ما يقدمه من جوائز نقدية قيمة للرابحين تودع في حساباتهم في اليوم الثاني للسحب.

ويحصل عملاء الجوهرة على فرص الفوز بإحدى السحوبات بجوائز بقيمة 5000 دينار أسبوعيا و125 ألف دينار شهريا و250 ألف دينار ربع سنويا مقابل كل 50 دينارا يتم إيداعها في الحساب.



وكلما زاد رصيد العميل، ازدادت فرصه للفوز كما بإمكان عملاء بنك الكويت الوطني مضاعفة عدد فرص الفوز في كل سحب كلما حافظوا على رصيد حسابهم دون القيام بعمليات سحب أو تحويل.



بالإضافة إلى ذلك يمكن للعملاء احتساب عدد الفرص التي تؤهلهم لدخول السحب من خلال الموقع nbk.com كما يتيح بنك الكويت الوطني للجميع فتح حساب الجوهرة من خلال زيارة أي فرع من فروع البنك المنتشرة في الكويت، ويمكن لعملاء بنك الكويت الوطني الحاليين فتح الحساب من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت.