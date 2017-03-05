المذكرة ستسهم في تشجيع البحوث ونشرها مع إتاحة الفرص لتمويل البحوث المشتركة





وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مذكرة تفاهم مع جمعية آشري العالمية والمعروفة سابقا باسم الجمعية الأميركية لمهندسي التكييف والتبريد والتدفئة.



وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز المصالح المشتركة بين الطرفين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم في مبنى المؤسسة يوم الأربعاء الماضي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، إضافة إلى عدد الباحثين من جامعة الكويت وبعض أعضاء جمعية آشري- فرع الكويت، حيث وقعها من جانب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مديرها العام د.عدنان شهاب الدين، في حين وقعها عن جمعية آشري العالمية رئيسها المنتخب د.Bjarne Olesen.

وأشار د.عدنان شهاب الدين الى أهمية هذه المذكرة في تشجيع البحوث ونشرها مع إتاحة الفرص لتمويل البحوث المشتركة من مصادر أخرى، والعمل على تسهيل عقد الاجتماعات الدورية للجمعية وحضور المؤتمرات العلمية والاستفادة من خبرات المتخصصين لتعزيز المعرفة عن التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجال البحوث لتطوير المعايير والسياسات المتعلقة بحفظ الطاقة في المباني وتثقيف صانعي القرار بتلك السياسات.

من جانبه، أعرب د.Bjarne Olesen عن بالغ سروره لتوقيع هذه الاتفاقية والتي هي بمنزلة استكشاف فرص التعاون مع المؤسسة لتحقيق أهداف وأنشطة يهتم بها كلا من الطرفين كتطوير مناهج أو برامج تدريبية للاستفادة من الخبرات المتكاملة بين الجمعية الأميركية لمهندسي التكييف والتبريد والتدفئة والمؤسسات المحلية ذات الصلة، كما تحث بنود الاتفاقية على تشجيع المشاركة في اللجان الفنية وفرق العمل لتطوير السياسات والمعايير المقترحة مع الاستفادة من الشبكة العالمية لأفرع الجمعية لتحقيق أهداف وغايات مشتركة، هذا بالإضافة إلى إمكانية إنتاج كتب ومطبوعات ذات المنفعة المتبادلة مع إمكانية ترجمة مطبوعات الجمعية إلى اللغة العربية.