زيادة 20% في الحصة السوقية من الحجوزات إلى وجهات أميركا الشمالية





شهدت رحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني الرسمي للكويت، إلى نيويورك، إقبالا قويا خلال العام 2016، محققة بذلك جدوى اقتصادية، مما دفع الكويتية إلى تشغيل رحلة يومية.

وأشارت الكويتية إلى أن نسبة الارتفاع في حصتها السوقية من حجوزات أميركا الشمالية وصلت إلى 20% في 2016. وعززت الكويتية من طاقتها الاستيعابية على وجهة نيويورك مع تشغيل الطائرات الجــديدة مــن طراز بوينـغ 300ER-777 ذات المدى الطويل، والتي تتميز بمواصفات رفاهيــة وراحة في الأجواء على سائر درجاتها.

ولفتت الكويتية إلى أن التواصل مع مختلف الجهات المعنية مستمر، لتشغيل رحلة الكويت - نيويورك مباشرة وتجاوز محطة التوقف القصيرة في مطار شانون، في إيرلندا.

وتعمل الخطوط الجوية الكويتية جاهدة مع كل شركائها لتسيير رحلة نيويورك مباشرة لتكون سائر وجهات شبكتها رحلات مباشرة من دون توقف.

وقالت رشا الرومي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية: نيويورك هي إحدى البوابات الرئيسية للأعمال والترفيه والعلاج والتعليم في شمال أميركا، نحن سعداء بالتقدم الذي نحققه في زيادة عدد رحلاتنا إلى نيويورك. إن هذا التقدم ما كان ليتحقق دون رفع الكفاءة التشغيلية لأسطولنا، والذي يساهم بشكل مباشر في رفع الطاقة الاستيعابية لواحدة من أهم الوجهات التجارية والأكثر طلبا في العالم.