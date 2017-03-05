أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر للطيران، شركة الطيران الوطنية المصرية، عن اتفاقية جديدة للشراكة بالرمز، سيتم تنفيذها على مراحل بدءا من 1 مارس 2017.

وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاقية، ستضع الاتحاد للطيران رمزها EY على الرحلات التي تشغلها مصر للطيران بين أبوظبي والقاهرة، بينما ستقوم مصر للطيران بوضع رمزها MS على الرحلات التي تشغلها الاتحاد للطيران بين العاصمتين.

وخلال المرحلة الثانية، ستحظى الاتحاد للطيران بإمكانية الوصول إلى المدن الرئيسية في جميع أنحاء أفريقيا على متن الرحلات التي تشغلها مصر للطيران عبر مركز عملياتها التشغيلية في القاهرة. وفي المقابل، سيتوافر لمصر للطيران إمكانية الوصول إلى الوجهات الرئيسية في أستراليا ومنطقة الشرق الأقصى التي تخدمها الاتحاد للطيران عبر مركز عملياتها التشغيلية في أبوظبي. وستشهد المرحلة الثالثة وضع رمز الاتحاد للطيران EY على الرحلات الداخلية على امتداد مصر.

وعلاوة على ذلك، سيتمكن أعضاء برنامج ضيف الاتحاد التابع للاتحاد للطيران وبرنامج إيجيبت إير بلاس الخاص بشركة مصر للطيران في مرحلة لاحقة من كسب الأميال على رحلات الشراكة بالرمز، مع فكرة توسعة الاتفاقية لتشمل الوجهات الأخرى على شبكتي كلتا الشركتين.

وقد تم نقل ما يزيد على 390 ألف مسافر على وجهة أبوظبي - القاهرة في عام 2016، وسافر أكثر من مليوني ضيف بين البلدين منذ عام 2007.

وتشغل الاتحاد للطيران حاليا 28 رحلة أسبوعيا بين أبوظبي والقاهرة، في حين تخدم مصر للطيران المسار بمعدل 21 مرة أسبوعيا.